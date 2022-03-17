Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости

Если вы решили инвестировать в недвижимость за рубежом, сегодня вам будут доступны государства, не вошедшие в список недружественных (по крайней мере, без специального одобрения ). Главное в этом случае — выбирать страны, которые демонстрируют рост рынка недвижимости. Среди них: Турция, ОАЭ (Дубай), Таиланд, Грузия и Кипр.

Турция

Турецкий рынок недвижимости ― один из самых быстрорастущих на сегодняшний день, причем эта тенденция сохранялась весь прошлый год. Более того, за первые две недели марта спрос на аренду и покупку недвижимости в Турции вырос в несколько раз. Важно отметить, что в такой краткосрочный период цены не поднялись ― просто самые привлекательные объекты раскупили в первые 10 дней, поэтому на рынке сейчас остались в основном дорогие предложения.

Конечно, некоторые собственники повысили цены, увидев ажиотаж, но это не общая тенденция и затрагивает преимущественно объекты «для себя», для собственного проживания.

Если говорить о доходной недвижимости, то в Турции это очень развитое направление. Там много гостиничных и жилых комплексов под управлением известных отельных операторов, которые предлагают инвесторам выгодные условия. Например, в Турции можно инвестировать от 235 000 евро в Аланию и получать гарантированную доходность 8% в течение 5 лет (в евро). В Стамбуле и Измире есть проекты, которые застройщик обязуется выкупить через 3 года с прибылью 35%. Хорошие доходные объекты можно найти от $150 000.

Безусловный бонус инвестиций: ВНЖ Турции можно оформить за инвестиции в недвижимость на любую сумму.

ОАЭ (Дубай)

В 2021 году эмират стал особенно популярным направлением среди иностранных инвесторов: согласно данным Земельного департамента Дубая (DLD), в прошлом году в недвижимость эмирата вложилось около 38 000 инвесторов из-за рубежа.

Для инвесторов Дубай в первую очередь привлекателен многообразием доходных объектов под управлением отельного оператора. Можно приобрести объект, получать пассивный доход, а при необходимости ― жить в апартаментах.

Важный нюанс для неопытных инвесторов: на сегодняшний день предложений на рынке очень много, поэтому при самостоятельном подборе объекта легко запутаться и выбрать не самый удачный, лучше доверить это профессионалам.

Для покупки современных качественных апартаментов с хорошей доходностью стоит ориентироваться на сумму от $270 000. Конечно, есть проекты и по более низкой стоимости, но именно такую сумму стоит закладывать на хороший ликвидный объект.

Инвесторам, которые хотят получить максимальную прибыль, выгодно покупать объекты в жилых комплексах на старте продаж: за 2-3 года, пока будет строиться объект, можно заработать на росте цены около 30%. При этом инвестор может при необходимости перепродавать актив до окончания строительства. Что особенно удобно для инвесторов разного уровня, так это возможность приобрести апартаменты в рассрочку ― такие предложения чаще встречаются в комплексах на стадии строительства и даже в почти готовых. Рассрочку можно выплачивать и после сдачи объекта: например, 50% платежей распределяют на время строительства и еще 50% ― по окончании.

Таиланд

В Таиланде достаточно высокая доходность от аренды, поэтому многие инвесторы выбирают эту страну для инвестиций в недвижимость. Например, апартаменты стоимостью от $150 000 могут приносить 7% гарантированной доходности в течение 5 лет.

Самое популярное направление для инвестиций ― Пхукет. Дело в том, что несколько лет назад в некоторых регионах Таиланда резко снизился спрос на аренду и покупку жилья, и на рынке появилось достаточно много непроданных объектов из-за плотной многоэтажной застройки. В результате власти Пхукета приняли решение об искусственном ограничении вводимого в эксплуатацию жилья: установили лимит на высоту зданий и квоты, которые регламентируют количество строящихся объектов. Тем самым предложений на рынке стало меньше, а возможностей роста ликвидности ― больше.

Грузия

Если смотреть на картину рынка недвижимости в Грузии в целом, то цены в стране медленно, но стабильно растут: согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат», в четвертом квартале 2021 года Индекс цен на жилую недвижимость в Грузии увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как годовой прирост составил 1,2%.

Правда, за последние две недели мы наблюдаем резкий скачок цен на покупку и аренду жилья из-за ажиотажа со стороны россиян.

Грузия ― одно из самых популярных направлений для релокации на сегодняшний день благодаря упрощенному визовому режиму и относительно невысоким ценам. Увидев очень высокий спрос и дефицит предложения, многие собственники повысили цены чуть ли не на 70%. Поэтому, если инвестировать в недвижимость Грузии сейчас, то лучше выбирать объекты у крупных надежных застройщиков ― так меньше рисков приобрести недвижимость по завышенной цене. Плюс, если вы смотрите доходный объект, управляющая компания возьмет на себя все расходы по аренде и обслуживанию недвижимости.

Средняя цена инвестиций в недвижимость Грузии для получения стабильного пассивного дохода начинается от $100 000. На такую сумму можно приобрести небольшие апартаменты в современном отельном комплексе в Тбилиси с полной меблировкой, которые будут приносить годовую доходность от 8%.

Важный момент: за инвестиции в недвижимость от $100 000 можно оформить ВНЖ Грузии для всей семьи (главный заявитель, супруг/а и дети до 18 лет). Поэтому многие инвесторы сегодня ориентируются именно на такую сумму.

Кипр

Во второй половине 2020 года спрос на недвижимость на Кипре резко упал из-за закрытия инвестиционной программы получения гражданства Кипра. Но уже в середине 2021 года рынок начал восстанавливаться, и все больше иностранных инвесторов обращают на остров внимание: по данным KPMG, за 4 квартал 2021 года количество объектов недвижимости, проданных иностранцам (из стран, не входящих в ЕС), увеличилось на 30% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Но средний чек для инвестиций в недвижимость будет выше, чем в Турции или Грузии: стоимость ликвидных объектов начинается от €269 000, а доходность от такой недвижимости будет составлять от 4%.

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