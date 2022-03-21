Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой

Рынок недвижимости Дубая — крупнейшего города ОАЭ — активно развивается, но из-за «бума» сегодня тут особенно много предложений, в которых неопытный инвестор может запутаться. Елена Мариничева, вице-президент Russia Sotheby’s International Realty, рассказывает, стоит ли сейчас покупать недвижимость в Дубае.

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Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой

Рынок недвижимости Дубая очень активно развивается. Согласно данным Земельного департамента Дубая (Dubai Land Department), в январе 2022 года было совершено почти на 75% большей транзакций с увеличением общей стоимости сделок на 145% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В январе 2021 года было совершено на 15% больше транзакций с недвижимостью, чем в январе 2020-го.

Во многом это связано с тем, что Эмираты в 2021 году стали одной из первых стран, открывшихся для туризма, что сильно увеличило туристический поток в страну в целом и в Дубай в частности. Инвесторы со всего мира активно вкладывались в местную недвижимость, получая пассивный доход от сдачи в аренду.

Еще одна причина роста интереса к недвижимости в эмирате: Всемирная выставка Expo-2020, которая проходит там с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года. Мероприятие сильно повлияло на спрос жилья — как для аренды, так и для покупки.

Третий драйвер рынка: возрастающая тенденция релокации бизнеса в Дубай. Компании привлекает в эмирате льготный режим налогообложения и возможность использовать альтернативную валюту.

Из-за «бума» на рынке недвижимости Дубая сегодня особенно много предложений, в которых неопытный инвестор может запутаться и выбрать неликвидный объект. Поэтому мы всегда рекомендуем подбирать проекты со специалистом и внимательно изучать все условия.

Какие привилегии дает владение недвижимостью в Дубае

Основное преимущество ― это оформление иммиграционного статуса ОАЭ. Покупка недвижимости в Дубае от $205 тыс. дает возможность получения ВНЖ всего за 1 месяц. В программу можно включить членов семьи: супругу/а и детей, находящихся на иждивении инвестора.

Выгодно ли сейчас покупать?

Если у вас сбережения в рублях, то конвертировать их в валюту для покупки недвижимости сейчас ― не самая удачная идея. Из-за высокого курса валют есть вероятность сильно потерять на курсовой разнице. В таком случае более выгодным вариантом будет покупка недвижимости в Москве.

В случае, если вы храните свои сбережения в валюте и хотите инвестировать их в недвижимость, то Дубай ― отличный вариант не только чтобы сохранить, но и чтобы приумножить свои сбережения. Например, если приобретать объекты на старте строительства, то к моменту сдачи объекта можно заработать до 30% на перепродаже из-за роста стоимости объекта.

Процесс покупки, налоги и сборы

Процесс покупки состоит из стандартных шагов, которые сопровождают большинство сделок с зарубежной недвижимостью: найти подходящий объект ― подписать договор ― внести задаток ― зарегистрировать недвижимость на имя нового собственника и оплатить необходимые сборы.

Сегодня перед проведением сделки также потребуется удостовериться в доступности банковских переводов: наша практика показывает, что сделки проходят без ограничений, но банки могут потребовать дополнительные документы по сделке от застройщика для подтверждения валютного перевода из РФ.

Инвесторы должны заплатить регистрационный сбор (Dubai Land Department transfer fee) в размере 4% от стоимости объекта. В некоторых случаях сбор делится пропорционально между покупателем и продавцом. Также покупатель оплачивает регистрационный взнос в зависимости от типа недвижимости (от 2 тыс. до 500 тыс. дирхам). Чтобы получить свидетельство о праве собственности, необходимо оплатить пошлину в локальном суде ($70).

С дополнительными затратами могут столкнуться инвесторы, которые планируют сдавать недвижимость в аренду через локальное агентство по сдаче в аренду: оно может брать около 5-7% арендного дохода. Но при этом сам инвестор получает от 7% регулярной годовой доходности при долгосрочной аренде и 10-11% при краткосрочной.

Статья не является инвестиционной рекомендацией. Фото: Unsplash.