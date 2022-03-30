Релокация бизнеса в ОАЭ — главные правила и подводные камни

Про плюсы и минусы регистрации бизнеса в Эмиратах рассказала Ирина Кочергинская, управляющий директор корпоративной практики «Корпус Права». Компания имеет опыт релокации в ОАЭ как физлиц, так и бизнеса с сотрудниками.

Для перевода бизнеса в другую юрисдикцию стало меньше удобных вариантов, но они остаются. Один из них — ОАЭ.

Содержание:

Из-за санкций и постоянных изменений сложно ориентироваться в том, что происходит с релокацией бизнеса. Где проще и выгоднее зарегистрировать компанию, какие приняли законы, как изменились правила...

Ситуация может меняться каждый день, но сейчас лучше ориентироваться на страны, которые остаются нейтральными и не меняют правила. Один из таких стабильных вариантов — Объединенные Арабские Эмираты.

Базовые правила, о которых нельзя забывать

При релокации бизнеса, особенно если этот процесс происходит в первый раз, важно помнить о том, что основные правила не меняются, несмотря на санкции:

У России подписано 91 соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией с другими странами. Сейчас эти соглашения действуют в полной мере.

Экономическая целесообразность и конечный бенефициар всё ещё важны. Это значит, что у государства, в котором вы регистрируете компанию, не должно возникнуть подозрений, что вы переезжаете из-за санкций или для налоговой оптимизации.

Сейчас многие компании быстро действуют и принимают решения — буквально за считанные дни. Выбирая юрисдикцию, лучше оценивать не только плюсы, но и минусы.

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Какие есть плюсы и минусы для бизнеса в ОАЭ

ОАЭ — одно из популярных направлений для открытия бизнеса и лучшее среди арабских государств.

Плюсы

Налоги на прирост капитала, заработную плату и прибыль — 0%. НДС при продаже товаров в страны, которые не входят в регион Персидского залива — 0%;

Стабильный курс доллара и евро;

Простые и понятные отчёты;

Сертификат налогового резидентства (Tax Certificate), который можно получить через полгода;

Лояльность правительства к бизнесу;

Отсутствие коррупции.

Минусы

Серьёзные проверки при открытии банковского счета: если не соблюсти все условия с первого раза, подавать заявку в тот же банк повторно не имеет смысла;

Бизнес должен быть очень прозрачным;

Нет чёткой регуляции законодательства в области интеллектуальной собственности;

Не всегда есть система одного окна.

Регистрация компании занимает от трех дней до трёх недель с момента подачи заявления в реестр. Но перед этим нужно подготовить документы, а это тоже требует времени. Например, на открытие счёта в банке может уйти месяц.

В среднем нужно рассчитывать, что весь процесс займёт два-три месяца.

Какие в ОАЭ есть варианты для открытия компании

В ОАЭ для регистрации компании есть два варианта: локальная компания или компания, зарегистрированная в свободной экономической зоне.

Для локальной компании разрешены многие виды деятельности, легче открыть банковский счёт и можно получить неограниченное количество рабочих виз — это зависит от площади офиса. Но есть и ограничения:

Для некоторых видов деятельности все еще требуется наличие локального партнера, который будет владеть 51% акций компаний;

Наличие офиса при регистрации — обязательное условие;

Работнику обязательно нужно оформить медицинскую страховку;

Оформление компании происходит в разных инстанциях;

При получении лицензии нельзя смешивать виды деятельности: нужно указать что-то одно.

Локальная компания подходит для бизнеса, который действует офлайн: ресторанов, магазинов, парикмахерских. А в крупных нишах сотрудничество с агентом или спонсором из ОАЭ необязательно. Например, в промышленности, различных видах трейдинга, нефти и газе, строительстве.

Второй вариант — регистрация компании в одной из свободных экономических зон. Например, в Дубаи их двадцать. Здесь есть свои плюсы:

Регистрация компании происходит быстро и просто: в режиме одного окна;

100% компании будет принадлежать вам;

Оформление медицинской страховки сотрудникам — по желанию;

Для открытия банковского счета требуется наличие физического офиса — требования к его размеру различаются.

Но кроме плюсов есть и минусы:

Разрешены не все виды деятельности внутри ОАЭ. Например, офлайн-магазин, оформленный в свободной экономической зоне, сможет торговать только в ней. Но для компаний, ведущих деятельность за пределами Эмиратов, ограничений нет;

Открыть банковский счёт без агента и спонсора сложнее и дольше, но не намного;

Максимальное количество рабочих виз без физического офиса ограничено.

Регистрация в свободной зоне подходит для компаний, которые ведут бизнес онлайн. Например, IT, консалтинг, торговля, онлайн-образование.

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Что нужно, чтобы остаться жить в ОАЭ

Понятия ВНЖ в Эмиратах нет. Вместо него есть резидентская виза, она даёт такие же права, как в других странах вид на жительство. Например, дети смогут ходить в государственную школу.

Визу выдают на два или три года. Это зависит от того, какой способ вы выбрали: регистрация локальной компании или в свободной экономической зоне. Можно заключить трудовой договор с уже существующей местной компанией, тогда резидентская виза будет рабочей. Постоянно жить в ОАЭ при этом необязательно, но если не посещать страну в течение полугода, визу могут аннулировать.

Резидентскую визу можно оформить на основании покупки недвижимости, но это долгий процесс. Чем дороже недвижимость, тем дольше срок действия визы: от двух до десяти лет.

Самый простой и быстрый способ стать резидентом за две-три недели — получить фриланс-пакет в одной из свободных экономических зон. Этот вариант подходит для людей, которые работают на фрилансе и не открывают собственную компанию. Например, для программистов. Но возможные виды деятельности здесь ограничены.

Супругам и детям можно сделать спонсорскую визу, а чтобы перевезти родителей и других родственников, нужно оформить их в компании как инвесторов или работников.

В целом регистрация компании в ОАЭ — процесс прозрачный, но иногда могут возникнуть сложности, которые занимают дополнительное время. Поэтому лучше помнить о некоторых нюансах:

Помещение для бизнеса лучше искать с самого начала до регистрации компании. Без офиса оформить локальную компанию не получится;

Свободную экономическую зону для получения лицензии подбирают под нужные условия, правила у всех зон разные.

Отметим, что информация в материале актуальна на дату публикации, поскольку банки и регуляторные органы ОАЭ могут ежедневно менять политику работы с иностранцами.

Фото на обложке: Shutterstock / Jag_cz