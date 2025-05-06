Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ в российские ПВЗ до конца мая

Товары из ОАЭ будут доставляться в срок от шести дней в зависимости от их наличия и скорости проведения таможенных процедур. Получить товары можно будет в любом ПВЗ.

«По мере развития поставок из ОАЭ, ассортимент предлагаемых товаров будет расширен, а сроки доставки сокращены», — сообщили в пресс-службе. Для заказов товаров из-за рубежа Wildberries автоматизировала процесс уплаты таможенных пошлин, этот функционал внедрен непосредственно на платформе.

Пользователю не нужно самостоятельно оплачивать таможенные сборы. При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Размер пошлины указан рядом с ценой товара.

ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании. Wildberries & Russ работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае — из этой страны осуществляется импорт товаров.

«Запуск поставок из ОАЭ — это стратегически грамотный шаг. Дубай сегодня стал одним из главных хабов параллельного импорта, особенно по электронике и смартфонам. Там сосредоточены склады крупнейших мировых поставщиков, логистика организована быстро, а таможенные процедуры — проще и дешевле, чем при импорте из других регионов. Это позволяет оперативно завозить новинки и удерживать конкурентные цены, что особенно важно в условиях высокого спроса на современные гаджеты и электронику в России», — пояснила Русбейс управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По словам эксперта, ОАЭ и особенно Дубай — это сейчас точка притяжения для российских предпринимателей, компаний и логистических партнеров.

«Связи укрепились, уровень доверия вырос, и выстроить поставки "по своим каналам" стало проще, чем когда-либо. Это не просто удобный канал импорта — это уже устойчивый экономический коридор между Россией и ОАЭ. Для Wildberries это возможность предложить клиентам доступ к мировому рынку с минимальными издержками и максимальной скоростью», — добавила эксперт.

Российский ритейлер «Вкусвилл» и сооснователь Lamoda Флориан Янсен открыли в густонаселенном районе Дубая первый магазин сети Roots, сообщал Shopper’s в апреле.

По оценкам основателя Infoline Ивана Федякова, численность русскоязычной аудитории в ОАЭ уже превышает миллион человек.

В марте 2025 года основатель компании Леонид Довбенко объявил о закрытии сервиса YallaMarket в ОАЭ.

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