Фудтех-стартап Yallamarket с основателями из России прекратил работу
Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов Yallamarket, основанный россиянами Леонидом Довбенко и Станиславом Селезневым, прекратил свою деятельность. Об этом сообщил Довбенко, его слова приводит Telegram-канал Regolith.
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Причины закрытия. Довбенко объяснил, что команда не смогла создать устойчивую бизнес-модель, а финансовые ресурсы и энергия иссякли. «Стратегия строилась на двух сценариях: привлечь $100 млн (привлекли $15 млн) или быть поглощенными крупной компанией. Ни один из сценариев не реализовался. Началась венчурная зима, санкции, инвест тезис развалился. Все ключевые игроки развивали Q-comm самостоятельно, ранний M&A не вышел», — рассказал предприниматель.
Спасение проекта. По его словам, команда пыталась спасти проект через запуск агрегатора маркетплейсов YallaHub, который должен был стать альтернативой убыточной модели экспресс-доставки. Однако и здесь не удалось заключить значимое количество сделок или реализовать стратегию M&A, добавил Довбенко.
Он отметил, что финансирование проекта закончилось год назад. «Мы поддерживали компанию, вложив дополнительно $1 млн из собственных сбережений. Все это время основатели работали без зарплаты», — признался бизнесмен. Он подчеркнул, что команда «сделает все возможное, чтобы ликвидация прошла ровно», а также постарается «удовлетворить все коммерческие запросы».
- Yallamarket был запущен в Дубае в августе 2021 года. В декабре 2022-го компания сообщила о запуске YallaHub, — таким образом, проект открыл доступ к своей инфраструктуре другим российским компаниям для выхода на рынок электронной торговли в ОАЭ. К апрелю 2023 года компания привлекла свыше $12,6 млн.
Фото на обложке: Yallamarket
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