Uber судится с доставщиком DoorDash из-за недобросовестной конкуренции

Гигант в сфере совместных поездок Uber подал иск против компании по доставке еды DoorDash, обвинив последнюю в недобросовестной конкуренции, включающей запугивание владельцев ресторанов с целью заключения с ними эксклюзивных соглашений. В результате этой деятельности, как уверяет компания-истец, Uber недополучил «миллионы долларов прибыли».

В иске, поданном в Верховный суд Калифорнии, Uber утверждает, что его главный конкурент принуждает рестораны работать только с DoorDash. Uber заявляет, что DoorDash, занимающий наибольшую долю на рынке доставки еды в США, угрожает ресторанам многомиллионными штрафами или удалением / понижением «статуса» в приложении DoorDash.

«Иск Uber не имеет под собой оснований, — заявил представитель DoorDash в электронном письме TechCrunch в пятницу. — Их претензии необоснованны и базируются лишь на их собственной неспособности предложить продавцам, потребителям или курьерам качественную альтернативу».

DoorDash и Uber Eats наиболее известны своими приложениями-агрегаторами по доставке еды из ресторанов посредством самозанятых курьеров. Эти две компании также конкурируют друг с другом на уровне собственных сервисов доставки — Uber Direct и DoorDash Drive (оба были запущены в 2020 году).

В своём иске Uber утверждает, что DoorDash занимается доставкой для более чем 90% крупнейших ресторанов в Америке, и заявляет, что DoorDash использовала антиконкурентные методы для захвата рынка.

«Более 1 млн продавцов сотрудничают с Uber Eats, потому что мы помогли им привлечь больше клиентов и предоставили свободу выбора в том, как они хотят развивать свой бизнес с помощью доставки», — заявил Сарфраз Маредиа, глава Uber по доставке в Северной и Южной Америке.

«Мы всё чаще слышим жалобы от ресторанов на то, что тактика DoorDash ограничивает эту свободу и наказывает их за поиск более выгодных вариантов. Мы надеемся, что наш иск положит конец такой недобросовестной практике, чтобы рестораны могли выбирать то, что лучше для них, не опасаясь штрафов или возмездия», — объяснил он в сопроводительной записке к судебным документам.

В одном из примеров, приведённых в иске, Uber утверждает, что неназванная «крупная ресторанная компания» отказалась от запланированного внедрения Uber Direct в нескольких своих ресторанных брендах, назвав в качестве причины угрозы со стороны DoorDash.

Последняя якобы пригрозила повысить тарифы, которые взимает с ресторанной компании за использование сторонних служб доставки, если она продолжит использовать Uber Direct.

В Uber говорят, что это не единичный случай, и многие другие клиенты также сообщили компании, что чувствуют себя, «будто им приставили пистолет к виску», что DoorDash — «монополист» и откровенно их запугивает.

Uber потребовал проведения судебного разбирательства с участием присяжных; компания не указала сумму ущерба в жалобе. Однако утверждает, что антиконкурентная практика DoorDash стоила Uber «миллионов долларов прибыли», а также ограничила рост Uber Direct.

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