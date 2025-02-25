Сервис доставки еды DoorDash выплатит $17 млн за включение чаевых в зарплаты курьеров

Американский сервис доставки еды DoorDash выплатит своим курьерам почти $17 млн за то, что в течение двух лет включал их чаевые в счет зарплаты, сообщает The Washington Post.

Генпрокуратура Нью-Йорка обнаружила, что с мая 2017 года по сентябрь 2019-го DoorDash включал чаевые, оставленные пользователями курьерам, в их зарплаты. Например, если курьер должен был получить от работодателя $10 за заказ, а клиент оставил ему чаевые в размере $3, то компания выплачивала своему работнику только $7. По данным генпрокуратуры, в указанный период DoorDash получила более 11 млн заказов.

Последствия для компании. В соответствии с мировым соглашением между DoorDash и генпрокуратурой Нью-Йорка, компания выплатит почти $17 млн своим сотрудникам. Число пострадавших может составить 60 тыс., а размер выплаты на одного человека — $14 тыс.

По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, компания «ввела в заблуждение своих клиентов и обделила тех, кто сделал возможным само функционирование ее бизнес-модели». Клиенты думали, что поддерживают работников доставки чаевыми, но вместо этого «субсидировали DoorDash», добавила Джеймс.

Что заявили в DoorDash? В компании не признали, что нарушили законодательство, и не приняли результаты расследования генпрокуратуры. «Хотя мы считаем, что практика [вознаграждения сотрудников] DoorDash должным образом отражала концепцию оплаты труда в этот период, мы рады, что разрешили эту многолетнюю проблему <...>», — сообщил представитель сервиса доставки.

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