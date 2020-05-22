Пицца за $16 вместо $24: как владелец ресторана заработал на ошибке сервиса доставки

Владелец сети пиццерий в США обнаружил свое меню в сервисе доставки DoorDash — оно появилось там без его ведома. При этом DoorDash ошибся и продавал 24-долларовые пиццы за $16, и предприниматель решил заработать на этом. Что из этого вышло, рассказывает Биджан Стефен из The Verge.

Этой историей поделился Ранджан Рой, контент-стратег и автор рассылки The Margins. Его друг, которому принадлежат несколько пиццерий, внезапно получил множество жалоб на доставку, хотя он ее не запускал. «Он понял, что доставка загадочным образом появилась в профиле его компании в Google. Это сделал DoorDash», — написал Рой.

По-видимому, это один из способов, которым DoorDash привлекает клиентов: запугивая рестораны. Но что смешнее всего в проблеме друга Роя (а это была настоящая проблема из-за негативных отзывов на Yelp и недовольных клиентов), так это то, что DoorDash неправильно оценил пиццу. «Пиццу, за которую он брал $24, DoorDash предлагал покупать за $16», — уточнил Рой.

История начала разворачиваться. «Если бы кто-нибудь заплатил DoorDash $16 за пиццу, то DoorDash перевел бы ресторану моего друга $24, так что он мог весь день просто заказывать пиццу сам у себя через DoorDash. В таком случае можно было бы получать чистую прибыль в размере $8 за пиццу», — написал Рой. Его друг заказал так 10 пицц, и ​​это сработало: деньги из глубоких венчурных карманов SoftBank были переведены на его бизнес-счет. В конце концов, он просто заказал тесто для пиццы через DoorDash и получил $75 чистой прибыли.

«Таким образом, в течение нескольких недель, почти только для того, чтобы развеселить меня, мы совершили несколько таких ″сделок″. Мне было искренне любопытно, заметит ли DoorDash какую-то странность, но он не заметил, — написал Рой. — Была ли эта идея немного сомнительной? Может быть, но к черту DoorDash. Примечание: друг подтвердил, что он не против рассказа об этой ситуации».

Далее в статье Рой отмечает, что DoorDash потерял $450 млн, получив в прошлом году $900 млн выручки, что можно назвать просто диким. Бизнес по доставке работал очень хорошо до того, как DoorDash и ко получили кучу денег для прожигания. Сегодня, как проницательно пишет Рой, модель сломана. «У вас безумно большие объемы капитала, создающие невероятно неэффективную бизнес-модель с денежными потерями, — пишет он. — Они используются для спонсирования неоправдавшихся ожиданий клиентов. Вы привлекаете надломленную рабочую силу, чтобы минимизировать свои подлинные трудовые затраты. Компании пускают полученный капитал на привлечение клиентов, в то время как последние новости об Uber и Grubhub напоминают нам, что единственный жизнеспособная развязка — это концентрация монополий и повышение цен. Но жизнеспособно ли это?»

Ответ не ясен, потому что мы очень далеки от старых методов. Благодаря магии венчурного капитала некоторым компаниям не нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить. И это все перевернуло. «Сторонние платформы доставки, в том виде, в каком они были созданы, кажутся просто неправильной моделью, но вместо того, чтобы пробовать новое, проваливаться и развиваться, они спонсируются для доминирования на рынке, — говорит Рой. — Чем больше я узнаю о состоянии платформ для доставки еды на сегодняшний день, тем интереснее мне становится, наблюдаем ли мы, как целая индустрия развивается искусственно и неправильно».

Как отметило агентство Bloomberg в прошлый Хэллоуин: «GrubHub только что объявил неутешительные квартальные результаты и заявил, что доставка еды — всего лишь средство для достижения цели, которое вряд ли когда-либо принесет прибыль само по себе. К 2020 году риск будет заключаться в том, что неизбежная расплата за бизнес по доставке еды распространится и на более обширную ресторанную индустрию». И в конце первого квартала 2020 года это похоже на пророчество больше, чем когда-либо. Согласно отчету за первый квартал, GrubHub, единственный прибыльный бизнес по доставке еды из ресторанов, потерял $33,4 млн за последние три месяца. Но справедливости ради не нужно забывать и о COVID-19.

Я не венчурный инвестор, но я думаю, что Рой прав. Если у бизнеса нет традиционных стимулов — повторю, что смысл капиталистического бизнеса — зарабатывать деньги — и ему нужно только сосредоточиться на масштабе, целые отрасли могут рухнуть или, по крайней мере, окончательно запутаться. Суть всего этого в том, что старые методы не были неэффективными или даже неудобными. Если эти компании рухнут, как в настоящее время рушится Uber, я не могу себе представить, что клиенты не вернутся к тому, что было раньше, если предположить, что рестораны и другие компании выживут. (Я, например, надеюсь, что они это сделают.) Заказ такси или еды на дом может стать немного сложнее после того, как венчурный капитал иссякнет, но до тех пор, пока вы сможете использовать смартфон для звонков, я думаю, что мы будем в порядке.

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