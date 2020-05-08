Не время есть: кто из фудтех-компаний ушел с рынка

Сервисы доставки продуктов и готовой еды — одни из самых востребованных во время пандемии и режима самоизоляции. По прогнозам исследовательской компании «Infoline-Аналитика», к концу года объем foodtech-рынка России в целом превысит 170 млрд рублей.

Недавно Rusbase представил новую карту foodtech-рынка. На ней — более 120 компаний из разных сегментов рынка. Это сервисы для автоматизации ресторанов, службы доставки, производители искусственного мяса, разработчики экологичной упаковки и многие другие.

Еще мы собрали список компаний, которые прекратили работу за последние несколько лет. Rusbase выступает за открытый рынок, а истории провала важны не меньше историй успеха. Неудачные проекты — это опыт и возможность провести работу над ошибками. Отметим, что все компании закрылись до пандемии коронавируса.

По каким критериям мы включали компанию в список закрывшихся проектов:

сайт не работает или не обновляется, истек срок регистрации домена;

компания не обновляет соцсети и не отвечает пользователям в агрегаторах приложений;

СМИ писали о закрытии проекта;

основатели проекта сообщили о его закрытии.

Чтобы попасть в список, компания необязательно должна соответствовать всем критериям.

Мы написали основателям всех проектов и публикуем ответы тех, кто согласился рассказать о закрытии компании. Если вы знаете другие foodtech-проекты, которые прекратили работу, или мы по ошибке включили в список действующую компанию — пишите нам на [email protected].

А еще смотрите карту foodtech-проектов и карты по другим отраслям.

Кто из foodtech-проектов прекратил работу

iVilka — разработчик электронных меню и других интерактивных сервисов для ресторанов. Компания начала работать в 2011 году, а через год привлекла $20 тысяч от венчурного фонда iDealMachine. Сайт проекта на момент публикации статьи не работает. На Crunchbase у iVilka статус закрытого проекта.

«47 ресторанов» — мобильное приложение, с помощью которого посетители ресторанов и баров могли ознакомиться с меню до прихода официанта. В 2013 году проект получил инвестиции от Qiwi Venture. Разработчики выложили приложение в режиме бета-тестирование в Google Play, но сейчас оно недоступно. В Qiwi не комментируют судьбу стартапа.

Dish.fm — мобильное приложение, которое на основе отзывов помогало пользователям выбирать блюда в разных ресторанах мира. Стартап основали Андрей Сурин и Жанна Шарипова в 2011 году. Через год проект победил на конкурсе G-Startup в Сан-Франциско. Сайт Dish.fm не работает, соцсети не обновлялись с 2013 года.



Интерфейс Dish.fm



«РесторанOnline» — сервис доставки еды из ресторанов. Проект начал работать в 2009 году в Екатеринбурге. Затем компания вышла еще в несколько городов: Челябинск, Казань, Нижний Новгород. Компания работала как агрегатор служб доставки и самостоятельно доставляла еду из ресторанов, у которых не было такой услуги.





Основательница компании Екатерина Пестова подтвердила Rusbase, что «РесторанOnline» закрылся. По ее словам, компания прекратила работу в 2015 году из-за кризиса и нехватки финансирования.

Foodoku — сервис для сравнения цен на продукты в супермаркетах Москвы. Сайт проекта не работает, соцсети не обновляются с 2016 года.

«Гурман и Я» — краснодарский сервис доставки продуктовых наборов. Компания привозила наборы продуктов с фоторецептами и пошаговыми инструкциями по приготовлению блюд.

Сайт проекта не работает, соцсети не обновлялись с 2017 года.





«Думаю, основатели переоценили свои силы и не смогли воплотить задуманное. Это не связанно с мировым кризисом. Пока компания не ликвидирована», — рассказал Rusbase венчурный инвестор Александр Румянцев, который вкладывался в проект.

«Паренки» — производитель снеков из овощей. В 2018 году проект стал финалистом акселерационной программы PepsiCo. Участники программы получили по 500 тысяч рублей на доработку продукта и инвестиции в производство. Сайт компании не работает, соцсети не обновлялись с 2017 года.





Источник: «Паренки»

Fresh Broccoli — интернет-магазин свежих продуктов и товаров для дома. У проекта был собственный сервис доставки. Летом 2018 года компания сообщила в соцсетях о закрытии интернет-магазина, чтобы «полностью переработать модель бизнеса и, возможно, переориентировать его». После этого соцсети Fresh Broccoli перестали обновляться. Сайт проекта не работает.





Royal Soufflé — производитель ягодных и фруктовых муссов без консервантов, красителей и сахара. Компания продавала десерты в «Азбуке вкуса», «Глобусе Гурмэ» и других супермаркетах. Проект не работает с 2018 года.





«Проект заморожен до лучших времен» — рассказали Rusbase в Royal Soufflé.

Chill — производитель расслабляющих безалкогольных напитков. Основатель проекта Константин Быков рассказал, что компания закрылась летом 2018 года. По его словам, это был, скорее, учебный бизнес-проект. Быков перестал развивать Chill после окончания учебы.

«Есть еще одна причина закрытия — рынок функциональных напитков в России не развит. Чтобы его раскачать, нужны большие инвестиции. Стратегия Red Bull, но для расслабляющих напитков. А так выхлоп от проекта был непропорционален вложенным усилиям», — рассказал основатель Chill.

По словам Быкова, стартап участвовал в акселераторе Pepsi и проходил отбор в акселератор McKinsey.

«В Chill было много командной работы в стиле forever young. Сейчас я занимаюсь семейным бизнесом: у нас с отцом сеть станций техобслуживания автомобилей в Брянске», — добавил Быков.

«Корзина на дом» — сервис доставки продуктовых наборов с рецептами на 3, 5 или 7 дней. Проект предлагал наборы для разных целей: похудения, поддержания веса, набора мышечной массы. Сервис работал в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Основательница стартапа Ольга Никитина подтвердила, что проект закрылся.

Detox Life — производитель соков холодного отжима. Проект участвовал в отборе акселератора PepsiCo Food LAB. Представитель компании Дилара Нуржанова рассказала, что Detox Life прекратил работу в 2019 году.

Источник: Detox Life

SaveTime4 — сервис для предварительной оплаты заказов в ресторане. Через приложение стартапа можно было делать предзаказы в кафе, барах и ресторанах.

Основатель проекта Александр Нечаев зарегистрировал компанию в 2017 году. Общие инвестиции в проект составили 3-4 млн рублей. SaveTime4 работал в двух городах — Москве и Алма-Ате. В 2019 году Нечаев решил заморозить стартап на неопределенный срок из-за низкого спроса.

Let's Start — функциональные напитки на основе натуральных соков без добавления сахара. Стартап основал бывший маркетолог Bacardi Rus. Николай Мелешко в 2016 году. Мелешко рассказал Rusbase, что год назад проект закрылся.

«Причин закрытия несколько. Три года подряд было холодное лето, и категория напитков падала у всех брендов. Для выпуска экономлинейки с компанией Disney инвестиции должны были быть соразмерны вложениям в весь проект за два года. Но это из-за жадности и неповоротливости заводов. Еще мы поняли, что целесообразнее инвестировать в другие направления, которые окупятся быстрее и с большей маржой», — объяснил Мелешко.

Сейчас Мелешко развивает новый проект — производство полезных снеков Lucky Snaky.

Foodza — сервис доставки фермерских продуктов для малого и среднего бизнеса: ресторанов, небольших торговых сетей, несетевых магазинов. Стартап в 2018 году основал совладелец и бывший гендиректор онлайн-магазина KupiVip Владимир Холязников с партнерами Павлом Власовым и Дмитрием Боевым.

Проект привлек $1 млн от Mail.ru Group, американского венчурного фонда FJ Labs, фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна Larix и нескольких частных инвесторов.

В конце прошлого года сайт Foodza перестал работать. Как рассказал Rusbase Холязников, владельцы решили закрыть проект, так как «не нашли устойчивую бизнес-модель».

По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Фудза Про» по итогам 2018 года составила 16,7 млн рублей, а чистый убыток — 12,8 млн рублей.

Golama — сервис быстрой доставки продуктов. Компания появилась в 2018 году. Она отрудничала с магазинами Metro, «Вкусвилл» и «Лента», «Твой Дом», «Азбука вкуса», «Бахетле», доставляла продукты в Москве и Подмосковье.

Golama вела переговоры с Veb Ventures о привлечении инвестиций, однако фонд отказался финансировать стартап из-за высоких рисков. В январе этого года стартап сообщил в соцсетях о закрытии.





«Проект, который отвечал потребностям клиентов, был близок к прибыльности, обладал рыночными преимуществами, к сожалению, не нашел достаточного финансирования для нового рывка», — рассказали Rusbase в Golama.







Gettable — сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Компанию основали в 2012 году Егор Гончаренко и Дмитрий Громыко.

Стартап зарабатывал на комиссиях от ресторанов-партнеров. В 2015 году Gettable привлек $1 млн от венчурного фонда AddVenture. По информации Inc., в марте 2020 года компания начала процедуру банкротства. Издание отмечало, что основатели пытались продать сервис компании «Тинькофф», но та отказалась от сделки.



