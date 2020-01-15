Закрылся российский стартап по доставке фермерских продуктов Foodza

Российский стартап по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza с инвестициями от Mail.ru Group закрылся. Об этом Rusbase рассказал основатель проекта Владимир Холязников.

Компанию Foodza летом 2018 года основал совладелец и бывший гендиректор онлайн-магазина KupiVip Владимир Холязников с патнерами Павлом Власовым и Дмитрием Боевым.

Foodza представляла собой логистическую платформу, которая позволяла представителями малого и среднего бизнеса — общепиту, ресторанам, небольшим сетям и несетевым магазинам — закупать продукты у небольших фермерских хозяйств.

В октябре 2018 года стартап привлек $1 млн от Mail.ru Group, американского венчурного фонда FJ Labs, фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна Larix и нескольких частных инвесторов. Лидером раунда стала Mail.ru Group. В общей сложности инвесторы получили 15% в компании, остальные 85% сохранили основатели.

В интервью Rusbase Владимир Холязников тогда говорил, что месячная выручка Foodza составляла около $100 тысяч, у проекта было около 300 бизнес-клиентов, в том числе сеть «Фасоль». Полученные инвестиции компания собиралась потратить на развитие IT-платформы и расширение штата.

В конце 2019 года сайт Foodza перестал работать. По словам Холязникова, владельцы приняли решение закрыть проект, так как почти за два года «не нашли устойчивую бизнес модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки» (в качестве примера Холязников приводит «ФудСити» — агрокластер в подмосковных Химках площадью 120 га, где оптом и в розницу продаются продукты по оптовым ценам).

Холязников отметил, что до закрытия Foodza провела еще один раунд финансирования, но владельцы компании в итоге отказались «брать деньги в проект, который показывал слабые финасовые результаты». Преприниматель не уточнил, кто участвовал в том раунде, и какие деньги проект мог получить.

«Мой подход тут всегда неизменен: fail early («быстрый провал»). Если прошло достаточно много времени, опробованы несколько разных бизнес моделей, но цифры не показывают, что ты создаешь какую-то существенную ценность, лучше зафиксировать убыток и двигаться дальше», — рассказал Холязников.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», выручка ООО «Фудза Про» по итогам 2018 года составила 16,7 млн рублей, а чистый убыток — 12,8 млн рублей.

По словам Холязникова, инвесторы отнеслись к решению закрыть Foodza c пониманием. В Mail.ru Group отказались комментировать закрытие проекта, в FJ Labs отметили, что знают о прекращении работы Foodza, в Larix не ответили на запрос Rusbase

«Мы как основатели уже прожили боль закрытия проекта, и теперь я думаю, что это нормальный жизненный цикл пилотирования новых гипотез. Часть новых проектов фейлятся и будут закрыты в первые два года жизни», — заявил Холязников.

Сейчас Холязников занимается новыми проектами в секторе FoodTech и электронной коммерции. В частности, он один из акционеров компании «Антимаркет», которая предлагает ритейлерам платформу для запуска интернет-магазина.

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Сервис доставки продуктов от фермеров Foodza привлек $1 млн от Mail.ru Group и партнеров

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