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«Яндекс Еда» запустит крупнейшую платформу о еде в российском фудтехе

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Евгений Анищенков, руководитель «Яндекс Еды» и «Деливери», в рамках ежегодной ресторанной конференции «Тема Еды» анонсировал запуск крупнейшей платформы о еде в российском фудтехе, на которой учреждения-партнеры смогут делиться эксклюзивным контентом. В компании Русбейс рассказали о результатах мероприятия.

«Яндекс Еда» запустит крупнейшую платформу о еде в российском фудтехе
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Планы компании. Анищенков сообщил о разработке инструментов, позволяющих ресторанам вносить свои идеи для улучшения приложения. Также «Яндекс Еда» готовит онлайн-курс по доставке, который будет доступен для всех действующих и потенциальных партнеров. А еще одна новая разработка позволит им эффективно оценивать финансовые результаты сотрудничества с сервисом.

Прогноз и статистика. По прогнозам «Яндекс Еды», рынок доставки из ресторанов в ближайшие пять лет вырастет в 2,2 раза. Сейчас более половины пользователей ищут акции и скидки при выборе нового ресторана, 45% обращают внимание на скорость доставки. Для 37% опрошенных важны персонализированные рекомендации. 70% респондентов хотя бы один раз за три месяца заказывают доставку из общепита, а 58% бывают в кафе и ресторанах как минимум раз в месяц.

  • 15 мая на конференции Анищенков объявил о запуске бесплатного онлайн-курса «Рецепты роста», направленного на помощь партнерам.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock / FOTODOM

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