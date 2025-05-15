«Яндекс Еда» запустила обучающий проект для ресторанов

15 мая в рамках ресторанной конференции «Тема еды» Евгений Анищенков, руководитель «Яндекс Еды» и «Деливери», объявил о запуске бесплатного онлайн-курса «Рецепты роста», направленного на помощь партнерам. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.

В программе рассматриваются рекомендации от экспертов индустрии, которые помогут рестораторам оптимизировать карточки заведений на платформе, что должно привести к увеличению числа заказов и росту прибыли.

Первый видеоролик в июне. Премьера первого видео «Рецептов роста» запланирована в «Теме еды» на июнь. Эксперты будут анализировать описания и меню различных ресторанов, от крупных сетей до локальных заведений, и давать практические советы по улучшению представления их товаров. В первом сезоне ожидается три регулярных выпуска.

Условия участия и экспертный состав. Для участия в проекте и возможности получения разбора карточки своего ресторана необходимо соответствовать ряду условий: сотрудничать с «Яндекс Едой» не менее трех месяцев, выполнить как минимум 60 заказов и разместить 80% необходимых фотографий. Экспертами проекта станут руководитель привлечения и развития ресторанов на сервисах «Яндекс Еды» и «Деливери» Юлия Журавлева и руководитель доставки ресторанов под знаком качества Ginza Project Юрий Ситников, которые уже делали публичный разбор контента заведений на конференции в 2024 году.

В компании активно развивают поддержку ресторанов. Например, в 2025 году было выделено 150 млн рублей на продвижение новых заведений. Рестораны, которые присоединились к сервисам «Яндекс Еды» и «Деливери» с 1 января 2025 года, через две недели после подключения получат 7 тыс. бонусов в личном кабинете.

Фото на обложке: Dimaris / Shutterstock / FOTODOM