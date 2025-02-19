«Яндекс Еда» и «Деливери» выделят новым ресторанам 150 млн рублей на продвижение

«Яндекс Еда» и «Деливери» начислят новым ресторанам бонусы для продвижения. Рестораны, которые присоединились к сервисам с 1 января 2025 года, через две недели после подключения получат 7 тыс. бонусов в личном кабинете, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Бонусы можно будет потратить на запуск рекламы по модели CPA (cost per action): ресторан оплачивает рекламу, если пользователь что-то заказал. Сумма будет доступна в течение 10 дней, после этого ресторану придется продвигаться за свой счет или перестать использовать инструмент.

Меры поддержки будут действовать до конца года, они распространяются на рестораны во всех регионах. Всего на программу «Яндекс» выделил 150 млн рублей. По предварительным оценкам компании, за год начисления получат более 20 тыс. новых ресторанов.

Инструмент CPA делает рестораны более заметными для пользователей, отметили в «Яндексе». С помощью такой рекламы можно получать в среднем до 34% дополнительных заказов.

Весной 2024 года «Яндекс Еда» и «Деливери» начали тестировать функцию мультизаказа. Она позволяет одновременно оформить сразу два заказа из разных заведений или магазинов, сэкономив на доставке второго.

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