Сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери» начали тестировать услугу общего заказа

«Яндекс Еда» и «Деливери» начали тестировать услугу мультизаказа, она позволяет одновременно оформить сразу два заказа, сэкономив на доставке второго. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса».

«Мультизаказ удобен в ситуациях, когда заказа из одного места может быть недостаточно. Например, когда для большой компании друзей нужно заказать в одном заведении суши, а в другом — шашлыки. Или когда хочется заказать не только ужин для себя в ресторане, но и лакомство для домашнего питомца в зоомагазине», — объяснили в компании.

Для мультизаказа доступны заведения, которые подключены к «Еде» или «Деливери» и работают с их курьерами-партнерами. В настоящее время можно сделать два заказа одновременно в ресторанах, магазинах и аптеках, которые находятся рядом друг с другом.

В компании не исключают, что после тестирования отдельные параметры услуги могут измениться, например, радиус, в котором находятся рестораны и магазины, доступные для мультизаказа, или размер скидки на доставку второго заказа.

После оформления корзины сервисы сами предложат сделать второй заказ и выведут список доступных заведений. Мультизаказ может привезти как один курьер, так два разных, при этом для пользователя экономия на доставке второго заказа будет сохранена.

Сейчас услуга доступна ограниченному числу клиентов по всей России, которые пользуются приложениями сервисов на Android. Позднее опция мультизаказа станет доступна и владельцам смартфонов на iOS.

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