Закрылся сервис быстрой доставки товаров из магазинов Superbro

Российский сервис доставки товаров из магазинов Superbro объявил о закрытии. Сообщение об этом появилось в соцсетях компании.

«С грустью сообщаем, что сегодня сервис Superbro приостанавливает свою деятельность. Спасибо, что помогали нам делать сервис лучше: делились отзывами и впечатлениями», — написала команда Superbro на своей странице «ВКонтакте».

Сервис Superbro запустила курьерская служба Dostavista. С сентября 2018 года он работал в тестовом режиме, а в феврале 2019 года запустился окончательно (на старте проект назывался Dostavista.Market). В базе данных «Контур.Фокус» указано, что ООО «Маркет-Дв» (юрлицо Superbro) на 76% принадлжит основателю Dostavista Михаилу Александровскому и на 24% — ООО «Портал» (юрлицо Dostavista).

Superbro предлагал доставку товаров разных категорий из 1200 магазинов Москвы за 90 минут. В частности, Superbro доставлял товары из «Азбуки Вкуса», «М.Видео», «Руспублики», Hoff и других магазинов.

Два дня назад, 14 января закрялся еще один российский проект по доставке продуктов Golama. Как пояснили в пресс-службе сервиса, это произошло из-за того, что проект не нашел достаточного финансирования.

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