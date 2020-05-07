Здоровое питание: что происходит с рынком полезных снеков и как на него выйти

Во всем мире можно наблюдать тенденцию к смещению интереса потребителей в сторону здорового питания — даже в сегменте снеков. Это справедливо и для России. Несмотря на то что чипсы до сих пор остаются одними из самых популярных снеков, с 2016 года стабильно растет спрос и на натуральные закуски: фруктовые чипсы, сухофрукты, орехи и другие.

Рынок снеков в России сегодня

Снеки занимают около 1% российского продовольственного рынка. Почти 50% рынка снеков — это чипсы, далее идут соленые и морские закуски (28–30%), печенье (15%) и орешки (8%). Однако орешки занимают позицию лидеров продаж за 2018–2019 гг.



Эксперты сходятся во мнении, что рынок снеков еще не перенасыщен. Эта категория товаров имеет низкую ценовую чувствительность, а потребители часто готовы переплачивать за красивую упаковку и притягательный бренд. Другой аргумент в пользу развития рынка — долгосрочный тренд на увеличение частоты приема пищи.

Основные тенденции снекинга

Дробное питание, быстрый темп жизни, культурные ритуалы и эмоциональная составляющая — вот основные причины, почему потребители выбирают снеки.



Согласно обширному онлайн-исследованию, проведенному по заказу Mondelēz International компанией Harris Poll, снекинг все больше вытесняет приемы пищи. В исследовании принимали участие люди со всего мира. 59% опрошенных ответили, что предпочитают поесть несколько раз в день небольшими порциями, 70% из них — представители поколения «нулевых».



Для многих людей перекус является важным культурным ритуалом, позволяющим налаживать и укреплять социальные связи. 82% родителей используют снекинг как повод пообщаться с ребенком, 76% прививают детям ритуалы снекинга, принятые в их культуре.



Более 70% респондентов рассказали о том, что используют снеки для поддержания психологического и эмоционального благополучия. Жители России чаще, чем жители других стран, отвечали, что ищут одновременно вкусные и полезные снеки.

Производство и дистрибуция

Чтобы снизить зависимость от роста валюты, производители полезных продуктов обращают внимание на российских поставщиков. Это имеет существенные плюсы: больше контроля на всех этапах производства, более качественное сырье, снижение издержек на логистику, поддержка локального рынка.



Так, наша компания производит все на разных площадках в нескольких городах страны. Чтобы контролировать качество, мы присутствуем на заводах во время производственного процесса.



К тому же, существует множество традиционных, но позабытых рецептов, которые можно переосмыслить и «переложить» на новые производственные реалии, чтобы получить по-настоящему уникальный и конкурентоспособный продукт не только на локальном, но и на зарубежных рынках.

Онлайн и офлайн-упаковка

Сегодня важна не только физическая, но и онлайн-упаковка продукта. Эффективная работа всех диджитал-каналов, а также налаженная система доставки дает конкурентное преимущество. Красивый сайт и социальные сети — это то, что важно для миллениалов и поколения Z. Причем нужно не только рассказывать про сам продукт, но и формировать образ бренда, делиться своей идеологией, так как это обеспечивает большую лояльность потребителей.



В современном мире люди все чаще выбирают бренды, проповедующие значимые для них ценности. Поэтому большую роль играет взаимодействие и партнерство с лидерами мнений. Если блогеры и другие инфлюенсеры доверяют бренду, то они будут делиться этим доверием со своей аудиторией, а в наше время рекомендации — лучший инструмент для выстраивания долгосрочной лояльности.



Мы сейчас активно развиваем этот канал, используя коллаборации и другие способы взаимодействия с лидерами мнений.

Перспективы развития рынка

Все больше людей начинают внимательнее относиться к составу продуктов, а сами составы, в свою очередь, становятся более понятными. И можно ожидать, что рынок ЗОЖ-продуктов будет только расти.



По данным исследования GfK, 58% российских покупателей следуют правилам ЗОЖ при покупке товаров повседневного спроса. А прошлогодний опрос ВЦИОМ показал, что 59% россиян следят за своим питанием и стараются употреблять здоровую пищу.



В ближайшие годы появится больше новинок: это будет касаться упаковки, формы продуктов и сырья. Уже сейчас для некоторых брендов заказы от сетей выросли до 500% именно за счет расширения ассортиментной линейки.



Производители будут отдавать предпочтение отечественным поставщикам. Перекусы станут более натуральными и фруктовыми. Будет расти интерес к традиционным рецептурам, «переложенным» на современные производственные возможности.





Как достичь максимума при выходе на этот рынок

Делайте акцент на пользе



Фруктовые и овощные снеки, в частности различные овощные чипсы, становятся все более популярными у потребителей. Чем меньше красителей и ароматизаторов, тем больше людей выберут продукт. При этом, конечно, нельзя забывать о вкусовых свойствах.



Экспериментируйте



Рынок полезный снеков сейчас — обширное поле для экспериментов, так как у его потребителей еще нет устоявшихся привычек. Поэтому многие выбирают продукт только потому, что он предлагает что-то новое — неважно, форма это или содержание.



Работайте с российскими поставщиками



Сотрудничество с местными поставщиками имеет много плюсов: минимизация рисков при колебаниях курса рубля, качественное и не такое дорогое сырье, контроль на всех этапах производства продукции.



Развивайте идеологию бренда



Постоянные потребители полезных снеков — в основном люди, которые придерживаются правильного питания или стремятся к этому. Такие потребители более лояльны к продуктам тех брендов, чьи ценности они разделяют.



Уделяйте внимание форме и рекламе



Стоит понимать, что рынок полезных снеков — это особый сегмент на рынке снеков в целом. Так как он довольно новый, привлечь потребителей можно за счет качественного вкусного продукта, яркой упаковки и оригинальной рекламы.





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