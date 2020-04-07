Блокчейн в фудтехе: новая сверхспособность или повод для протестов?

Мы публикуем отрывок из главы 5 «Следы еды», в котором речь идет о перспективах применения блокчейна в пищевой отрасли.

Автор пишет о том, как функционируют глобальные продовольственные связи, как меняется их логистика и какое влияние на всю эту сферу оказывают сетевые и цифровые технологии.

В книге «Еда 3.0. Бананы из Исландии и другие истории о продуктах», подготовленной к выпуску группе компаний «ЭФКО», американский историк и фудтурист (от food и future) Робин Меткальф рассказывает об эволюции мировой продовольственной системы.

Искать в цепочках поставок продовольствие, которое требуется отозвать, станет легче благодаря растущему интересу к технологии блокчейн. Помните китайскую компанию, которая при помощи блокчейна отслеживала своих цыплят? Тысячи лет назад китайцы использовали другие методы отслеживания поставок продовольствия: например, рукописные книги и оттиски на глиняных кувшинах.

К 1700-м гг. грузоотправители учитывали груз с помощью бухгалтерских книг. Судоходные компании собирали бухгалтерские книги, чтобы отслеживать товары, проходящие через многие руки, по так называемой «цепи ответственности», в которой каждый грузоотправитель нес ответственность за состояние товаров, пока они находились в его распоряжении.

Как и в коносаментах (морских накладных), в книгах отслеживания продовольственных поставок регистрировалось время приема и время сдачи груза каждым участником цепочки поставок.

Сегодня бухгалтерская книга может принять форму блокчейна — базы данных, содержащей журнал с записями времени каждой транзакции при ее перемещении между одноранговыми узлами в режиме реального времени.

Технология блокчейн интересна в применении к продовольственным цепочкам поставок тем, что ее база данных заявлена как защищенная.

Когда товар проходит через очередного партнера в сети, сохраненную информацию о поставке, включая время транзакции, практически невозможно изменить. Информацию хранят сложные алгоритмы, и каждую транзакцию запоминает сеть.

Бушель яблок, идущий от производителя к продуктовому магазину, оставляет серию записей данных с метками времени, которые накапливаются по сети — а значит, любой пользователь системы может сам проверять состояние груза.

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Сети блокчейн решают еще одну проблему пищевой промышленности — проблему ответственности. Когда блокчейн предлагает цифровой элемент равноправному узлу и узел принимает это предложение, подразумеваемая передача имущества по сети происходит, когда бушель яблок перемещается к клиенту.

Продажа яблок производителем дистрибьютору происходит не через банковскую транзакцию, а напрямую — дистрибьютор получает права на яблоки вместе с деньгами.

По сути это распределенный реестр, который обеспечивает прозрачность для всех в системе. И это не что иное, как все тот же старый коносамент в бухгалтерской книге, только в цифровой форме — и информация, содержащаяся в нем, существует на многих компьютерах в сети.

Каждый раз, когда бушель яблок перемещается по своей цепочке поставок, информация о его движении, включая то, кто его перемещал, когда, почему и что стало результатом перемещения, записывается во все эти компьютеры. Блоки данных формируют уникальные «отпечатки пальцев» вдоль цепочки.

Информация о любой попытке изменить этот отпечаток распространяется по всей цепочке, предупреждая всех, что целостность цепочки была нарушена. Если кто-то украдет яблоко, блокчейн узнает, где и когда оно пропало.

Существует множество применений для технологии блокчейн в продовольственной системе — предотвращение мошенничества, безопасность пищевых продуктов, отслеживание отзыва и выявление нелегальных методов производства продуктов питания, таких как использование рабского труда или методов, вредных для окружающей среды.

Продовольственная безопасность — ключевой фактор, ведь успешное выявление и устранение загрязнения пищевых продуктов спасает жизни.

Исследовательская работа в области использования технологии блокчейн для цепочек поставок идет как в пищевой промышленности, так и в науке. В октябре 2016 г. три крупные компании объявили о сотрудничестве, которое ускорит принятие технологии блокчейн в продовольственных цепочках поставок.

IBM с ее центрами больших данных и искусственного интеллекта, университет Цинхуа (китайский центр разработки технологии блокчейн) и Walmart с его глубоким знанием продовольственного рынка работают над тем, чтобы обеспечить прозрачность посредством глобального прослеживания баз блокчейн.

Но еще до этого британская Co-operative Group объявила о своей основанной на технологии блокчейн программе Provenance, которая создает записи о транзакциях по мере того, как продукты питания перемещаются от производителей в 3,5 тыс. магазинов Великобритании.

Блокчейн может революционизировать не только движение еды. IBM считает, что в базе блокчейн можно фиксировать данные об урожае, климатических условиях и содержании влаги в пище. Это позволит, например, операторам складов планировать параметры хранения зерна до его доставки.

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Конечно, все новые облачные технологии и мобильные приложения делают прослеживаемость и отслеживание более эффективными и, в конечном итоге, более экономичными.

Но успех с технологией блокчейн достижим в том случае, если вся сеть продовольственных цепочек поставок примет стандарты, на основе которых будет создана отраслевая платформа.

Кто будет контролировать платформу и создавать стандарты?

Вернемся к нашим цыплятам — видимо, все новые технологии отрабатываются на цыплятах. В начале 2018 г. в сотрудничестве с Future Market был разработан новый бренд. Продукт, который представляет собой цыпленка в интерактивной электронной упаковке, которая отображает весь его жизненный цикл, называется Block Bird. Это возможно благодаря совмещению «интеллектуальной» упаковки и технологии блокчейн.

Теперь можно купить Block Bird и узнать, как рос этот цыпленок, что он ел и как с ним обращались в течение всей его жизни и до того момента, как он попал в фрикасе. Это возможно только благодаря работе датчиков и управлению большими данными на всем пути от курятника до вашей кухни.

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Идея полностью прослеживаемой цепочки поставок идет на смену рукописным заметкам, несовместимым базам данных и другим практикам, вселяя надежду в тех, кто хочет получить прозрачные, заслуживающие доверия продукты питания. Эти технологии пока находятся на ранних стадиях развития, и им еще предстоит серьезно вырасти, прежде чем у нас появится выбор. Будем надеяться, что цыплята и здесь не подведут.

Минуточку — а нет ли в этих технологиях прослеживаемости и отслеживания подвоха?

Пока технологии накапливают данные о заказах, которые движутся по интернету еды, разве они не собирают информацию о нас, потребителях? Конечно, мы хотим знать, откуда берутся наши продукты и как они у нас появляются, но при чем тут мы сами?

В самой прослеживаемости грузов по всем цепочкам поставок нет ничего удивительного, но новая степень прозрачности, которую мы получим, будет для нас сюрпризом. Новые технологии, такие как температурные трекеры и регистраторы данных, существуют уже несколько десятилетий, они становятся дешевле и уже способны работать с мобильными устройствами.

К тому же некоторые наблюдатели отмечают, что даже базу данных блокчейн можно взломать или подделать.

Явные преимущества технологий прослеживаемости и отслеживания не обязательно обеспечат им всеобщую любовь. Например, водители грузовиков вовсе не стремились внедрять GPS-трекеры — они же электронные регистраторы (ELD).

И независимые, и профсоюзные водители утверждают, что их использование является вторжением в частную жизнь и слишком дорого для внедрения. В июне 2017 г. Верховный суд отказался рассматривать апелляцию на постановление, которое требовало использования таких трекеров. Суть этого спора еще предстоит осознать — возможно, по мере интеграции цепочек поставок мы наблюдаем переход к автономным грузовым автомобилям.

Сопротивляются этим инновациям и многие мелкие фермы — они отказываются от использования любых технологий, которыми хотят заменить мастерство и опыт фермеров.

Фермеры — особенно американские фермеры — являются наследниками традиций независимости, наследниками первопроходцев. И если кооперация и раньше была обычным явлением, то к полной интеграции и широкомасштабному сотрудничеству они не готовы.

В Европе, где расстояния короче, а экономические и политические взгляды шире, интеграция систем данных и договоренности об общих практиках проходят легче.

Даже на личном уровне сенсоры не просто определяют температуру и тряску. Все данные отправляются в облако, где они хранятся до тех пор, пока их не затребует компания. А данные могут сделать больше, чем просто отследить продвижение клубники от поля до вашего слоеного торта.

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Они могут добавлять баллы к вашей программе лояльности потребителей, сообщать о состоянии запасов, регистрировать продукты и даже, возможно, отправлять потребителю рецепты с экспериментальной кухни компании — теперь потребитель будет подключен к кухне через датчик продукта.

Так цифровая этикетка становится пуповиной, связывающей клиентов с производителями и дистрибьюторами. И когда вы возьмете яблоко и положите его в свою продуктовую корзину, кто знает, что сообщит электронная этикетка отделу маркетинга?

Возникает вопрос также о влиянии прозрачности и обмена данными на пищевую промышленность. Как будет устроено управление интеллектуальной собственностью — теми самыми инновациями и научными разработками? Навсегда ли они останутся закрытыми?

Исследователи из академических учреждений, таких как MIT, считают, что сельскохозяйственные данные должны находиться в открытой системе, а не в собственности производителей сельскохозяйственного оборудования.

Будет ли прозрачность ограничивать риски, которые компании готовы взять на себя, чтобы повысить доверие? Поддерживать закрытые системы и собственные стандарты данных в сегодняшнем культурном климате сотрудничества, равенства и интеграции продовольственных и сельскохозяйственных компаний будет все труднее.

С другой стороны, чем более открытой становится продовольственная система и чем больше данных, накапливаемых в системе снабжения, становятся видимыми, тем более уязвимой может становиться глобальная продовольственная система для хакеров, мошенников и всех тех, кто хочет навредить нашим продовольственным цепочкам поставок или обмануть их.

Представители поколений Y и Z, похоже, готовы променять конфиденциальность на прозрачность и удобство. Но не факт, что это не изменится — с очередной серией «Черного зеркала» или с очередным случаем кражи средств с банковских счетов. Готовы ли мы к открытости наших геномов, покупательских привычек, привычек вождения и питания?

Компании, которые продают нам еду, скоро будут использовать наши личные данные о здоровье, чтобы выдавать нам именно те продукты, которые полезны для нас с точки зрения наших страховых компаний и работодателей.

В ресторанах нам смогут рассказать не только всю подноготную цыпленка по имени Колин, но и просветить нас насчет того, соответствует ли Колин нашим вкусовым предпочтениям и параметрам организма — возможно, даже на тот момент, когда мы вошли в ресторан.

Не слишком ли много личного мы отдаем в обмен на прозрачную и надежную систему питания? Наверное, нет, но будем готовы к протестам, потому что они обязательно будут.

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