«Мы попросили друзей написать о нас в своих рабочих чатах»: как стартап по производству маршмеллоу выживает в кризис

После начала пандемии коронавируса выручка стартапа по производству натуральных сладостей Oh, Mallow упала на 50%. Компании пришлось переориентироваться с опта на розницу и найти новые способы продвижения. Руководитель Oh, Mallow Артем Феоктистов рассказал Rusbase, как сохранить команду в кризис и почему маршмеллоу необходим на карантине.

От финтеха до маршмеллоу

До Oh, Mallow Артем Феоктистов развивал финтех-стартап Beelme, который предлагал ресторанам, магазинам и заправкам сервис бесконтактной оплаты. В 2018 году проект победил в конкурсе Visa, но через год закрылся.

«Мы создали отличный продукт, но у основателей посреди забега закончились деньги, а затем и интерес к проекту», — говорит Феоктистов.

Еще во время работы в Beelme Феоктистов стал инвестором Oh, Mallow — компании, которая делала маршмеллоу без консервантов и красителей.

«Мой уже бывший партнер делал маршмеллоу на кухне, искал средства. Мы познакомились в одном кофейном чате, и мне понравился его проект. Мы решили сотрудничать: сняли цех, сделали ремонт, открыли ООО, зарегистрировали товарный знак. Но через 10 месяцев совместной работы и 1,5 млн моих денег решили расстаться: партнер понял, что не вытянет бренд», — рассказывает руководитель Oh, Mallow.

После этого Артем Феоктистов возглавил проект. В Oh, Mallow он занимается построением процессов и привлечением инвестиций на полноценное производство.

Oh, Mallow производит натуральные маршмеллоу, соленую карамель, ириски с ягодами, орехами, фруктами и травами. Проект рассчитывал нарастить производство, но коронавирус спутал все планы, признается Феоктистов.

Как развивать бизнес в кризис

По словам руководителя Oh, Mallow, после объявления режима самоизоляции выручка компании сократилась на 50%-60%. Основными партнерами были кофейни и крафтовые магазины, которые закрылись или временно прекратили работу. Как говорит Феоктистов, из 50 оптовых партнеров сейчас заказывают единицы.

Кроме того, компания закупила оборудование под крупные поставки карамели, которые были заморожены из-за пандемии.

Остаться на плаву компании помогло то, что еще в марте Oh, Mallow начала переориентироваться на розничные и онлайн-продажи, считает Феоктистов. Еще Oh, Mallow открыла для себя необычный способ продвижения — через рабочие чаты компаний.

«Сначала мы попросили друзей написать о нас во внутренних чатах своих компаний. Благодаря этому за день мы сделали недельную выручку. Мы поняли: люди задумываются, чем порадовать себя на карантине в перерывах между гречкой и видеозвонками», — рассказывает Феоктистов.

Сейчас компания отправляет маршмеллоу и карамель всем, кто расскажет про Oh, Mallow в рабочих соцсетях. Еще проект заходит в компании через HR. Но это дает меньший эффект, говорит Феоктистов: офисные сотрудники редко читают рассылки от кадровиков.

Что еще Oh, Mallow предприняли в кризис:

доработали сайт и запустили рекламу в соцсетях. Еще компания планирует проводить прямые эфиры из производственного цеха;

объединились с другими участниками рынка. Oh, Mallow выставила свою продукцию на сайте обжарщика кофе West4. Также стартап присоединился к проекту основательницы сети маркетов местной еды Насти Колесниковой. Она создала карту с локальными производителями и договорилась с «ВкусВиллом» об отдельных полках для участников проекта. Так маршмеллоу от Oh, Mallow попали во «ВкусВилл». Как говорит Феоктистов, в обычное время добиваться такой возможности приходится год. Сейчас проект договаривается с сетью магазинов о размещении на постоянной основе;

решили выйти на маркетплейсы. Компания планирует разместить продукцию на Wildberries, Ozon, Goods и «Беру»;

расширили ассортимент и запустили бесплатную доставку внутри МКАД.

Еще Oh, Mallow рассчитывает поставлять товар в крупные города России. Компания ищет партнеров в регионах, на складах которых можно хранить продукцию.

«Срок доставки критичен для нас, потому что мы работаем только с натуральными продуктами. Например, срок годности маршмеллоу — 20 дней», — объясняет Феоктистов

Что изменилось после пандемии

По словам Феоктистова, из-за роста цен компании приходится тратить больше сил и времени на поиск сырья, подходящего по качеству и цене. Он добавляет, что в Oh, Mallow не стали использовать консерванты ради снижения себестоимости.

Еще одна сложность — работа с партнерами. Одни ушли на карантин, другие работают по непредсказуемому графику.

«Поиск перчаток и масок для курьеров и сотрудников — тоже непростой квест», — добавляет руководитель Oh, Mallow.

Самым большим достижением Феоктистов считает то, что компания сохранила всю команду. Сейчас Oh, Mallow работает над новыми продуктами и коллаборациями.

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