Список закрывшихся российских финтех-стартапов
Rusbase актуализировал карту российских финтех-стартапов и по итогам публикует список закрывшихся компаний. Наши карты по другим отраслям можно посмотреть по ссылке.
Мы подготовили этот материал, потому что выступаем за прозрачность рынка, а о неудачах обычно говорят мало. Мы также хотим напомнить о том, что «не взлетевший» проект — не повод прекращать работу.
Наш список призван дать общее представление о том, у каких отечественных проектов не оказалось перспектив. Мы расписали, чем занимались проекты и где вы могли слышать и видеть их ранее, а также связались с основателями и публикуем ответы тех, кто согласился рассказать о закрытии компании.
Важно отметить, что все попавшие в список стартапы закрылись до начала пандемии коронавируса.
По каким критериям мы считали, что стартап закрыт, если не удалось получить подтверждение от основателей:
- неработающий сайт или проданный домен;
- необновляемый сайт;
- замершие соцсети и приложения;
- сообщения СМИ (при условии, что о стартапе писали).
Стартап House Scan представлял собой API-сервис для риск-менеджмента крупных и средних банков, МФО, раскрывающий информацию о месте и условиях проживания/регистрации, работы клиентов (физических лиц) для повышения точности скоринговой модели.
Сервис позволял определить наличие компании-работодателя по указанному месту работы клиента, исключить риск мошенничества при использовании клиентом некорректных адресов проживания или регистрации и оценить благополучие места проживания клиента на основе пула данных об ареале проживания.
House Scan стал выпускником второго набора финтех-программы бизнес-инкубатора ВШЭ в 2017 году.
CEO проекта Андрей Прошин подтвердил Rusbase, что проект не функционирует.
«Последние проекты завершили к середине прошлого года. Закрылись в связи с тем, что зарегулировали использование данных, на которых мы построили наши алгоритмы», — пояснил Прошин.
Компания ABot Solutions занималась разработками в области искусственного интеллекта. Стартап внедрял сервисы, продукты, решения, позволяющие сокращать операционные издержки и улучшать финансовую эффективность бизнеса.
Сооснователь ABot Solutions Анна Кокшарова рассказала Rusbase, что в настоящее время компания ликвидирована.
«Продуктами компании ABot Solutions занималась я. Сейчас компания не существует, развитие продуктов и внедрение технологий полностью перешло в компанию Data Lab, которую я возглавляю», — сообщила она.
Стартап Beelme развивал сервис бесконтактной оплаты для клиентов на местах.
Заведению нужно было подключиться к сервису, установить физический маячок либо скачать приложение со смартфона, а затем раздать Bluetooth-сигнал. Клиент с приложением Beelme на смартфоне мог расплатиться в таком заведении за товар, не доставая наличные, банковские карты или сам смартфон.
Компания предлагала с помощью приложения оптимизировать затраты бизнеса на маркетинг и продвижение в соцсетях. Клиент, по планам, должен был совершать покупки в одном месте и получать кэшбэк.
Основатель Beelme сообщил Rusbase, что стартап больше не работает.
Expatterns развивал инструмент технического анализа биржевых графиков на основе нейронной сети. Компания составляла прогнозы для начинающих и профессиональных трейдеров, используя для анализа данные бирж с 1970 года.
Закрытие сервиса Rusbase ранее подтвердил основатель проекта Игорь Зайцев.
Стартап весной 2018 года принял участие в акселерационной программе «Мастерская старта продаж» ФРИИ (заочная форма акселерации).
Simplepay позиционировал себя как платежный агрегатор и электронный кошелек. Своими партнерами по интернет-эквайрингу компания называла такие банки, как «Промсвязьбанк» и ВТБ. Пользователи электронного кошелька могли участвовать в программах лояльности партнеров и получать специальные предложения и дополнительные скидки.
Своим отличием от конкурентов SimplePay называл внедрение внутренней службы безопасности, которая занималась проверкой потенциальных клиентов сервиса, а также разбором спорных ситуаций по платежам между клиентами и их покупателями.
Последний раз SimplePay упоминался в СМИ в 2015 году. Соцсети компании не обновляются с июля 2018 года.
По данным базы «Контур.Фокус», юрлицо SimplePay — ООО «Симплпэй» — действует в настоящее время. По итогам 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 36,5 млн рублей. При этом три счета компании в ВТБ и три счета в банке РНКО «РИБ» в настоящее время заблокированы.
Стартап MILI развивал сервис быстрого микрофинансирования. У компании не было собственных отделений, а клиентов обслуживали дистанционно. Для оценки кредитоспособности использовались данные о заемщике из социальных сетей.
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «МИЛИ» (МКК) в настоящее время ведет деятельность. По состоянию на 29 апреля 2020 года у компании нет заблокированных банковских счетов, однако есть задолженность перед ФНС в размере 144 тысяч рублей.
Сайт компании не работает, последние обновления в соцсетях — апрель 2019 года.
Fundery представлял собой проект по созданию и прозрачному управлению фондами. Работа стартапа была основана на технологиях блокчейна, искусственном интеллекте, big data.
В июне 2017 года основатель Fundery Эдуард Ланчев сообщил на своей странице в Facebook, что компания привлекла первый раунд инвестиций и собрала необходимую сумму на развитие проекта. Финансовые детали не раскрывались.
Технической стороной проекта, по словам Ланчева, занималался IT-кластер Росоператор. Бизнес-ангелом проекта выступал Фонд развития информационных технологий (ФРИТ).
В настоящее время сайт проекта не работает. Страница компании на Facebook на момент выхода публикации уже была удалена.
«Для меня он закрылся два года назад. Моя команда ушла», — рассказал Rusbase Ланчев, не уточнив причины закрытия стартапа.
Фото: Unsplash
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