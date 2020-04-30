Rusbase актуализировал карту российских финтех-стартапов и по итогам публикует список закрывшихся компаний. Наши карты по другим отраслям можно посмотреть по ссылке.

Мы подготовили этот материал, потому что выступаем за прозрачность рынка, а о неудачах обычно говорят мало. Мы также хотим напомнить о том, что «не взлетевший» проект — не повод прекращать работу.

Наш список призван дать общее представление о том, у каких отечественных проектов не оказалось перспектив. Мы расписали, чем занимались проекты и где вы могли слышать и видеть их ранее, а также связались с основателями и публикуем ответы тех, кто согласился рассказать о закрытии компании.

Важно отметить, что все попавшие в список стартапы закрылись до начала пандемии коронавируса.

Список закрывшихся российских финтех-стартапов