Закрылся российский финтех-стартап Expatterns с технологией анализа биржевых графиков

Закрылся российский финтех-стартап Expatterns, который развивал инструмент технического анализа биржевых графиков на основе нейронной сети. Rusbase обнаружил, что сайт проекта не поддерживается. Информацию о том, что проект не работает, подтвердил основатель сервиса Игорь Зайцев.

Он также упомянул, что проект проходил акселератор Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) и был закрыт, потому что «нет рынка». На другие вопросы основатель Expatterns не ответил.

Expatterns составлял прогнозы для начинающих и профессиональных трейдеров, используя для анализа данные бирж с 1970 года.

Логотип компании

По данным сервиса Who is, домен expatterns.com был создан 23 февраля 2017 года. Срок его регистрации истек спустя три года — 23 февраля 2020 года.

Rusbase также обратился за комментарием в пресс-службу ФРИИ.

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