ГИБДД начало проводить рейды в отношении курьеров на электровелосипедах из-за участившихся жалоб на небезопасное вождение, заявили «Коммерсанту» в ГУ МВД по Москве. В ведомстве сообщили о более 4 тыс. штрафов, выписанных курьерам на электровелосипедах с начала года.

«Особое внимание уделяется контролю за соблюдением велокурьерами правил перехода пешеходных переходов, а также соблюдению правил использования тротуаров», — отметили в МВД, добавив, что пристально следят и за территориями, прилегающими к пунктам выдачи заказов.

Что грозит нарушителям? Если мощность транспортного средства курьера не превышает 0,25 кВт, оно относится к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), если превышает — к мопедам. СИМ разрешено ездить по тротуарам только в случае отсутствия велодорожки, велополосы или невозможности проехать по обочине — штраф за это нарушение составит 800 рублей (часть 2 статьи 12.29 Административного кодекса). Мопедам ездить по тротуарам запрещено в принципе, штраф составляет 2 тыс. рублей (часть 2 статьи 12.15 Административного кодекса). Для определения мощности транспортное средство изымается у курьера и направляется на экспертизу.

В 75% случаев изъятие касается электровелосипедов, принадлежащих самим курьерам, поскольку чаще всего именно их мощность превышает 0,25 кВт. Мощность транспортных средств, выдаваемых курьерам работодателем, редко превышает 0,25 кВт, в связи с чем к ним «вопросов со стороны ГИБДД не возникает», заявил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. По его словам, после изъятия курьер может продолжить работу пешком либо с использованием общественного транспорта.

Бизнес в курсе. В «Яндексе» сообщили газете, что знают о рейдах, в ходе которых транспортные средства курьеров изымают на экспертизу. «У города есть запрос на создание безопасной транспортной среды, и совместно с властями сервисы доставки “Яндекса” работают над разработкой решений, которые помогают повысить безопасность всех участников движения», — заявили в компании. Там добавили, что курьеры «Яндекса» регулярно изучают ПДД, а «велопомощники» компании следят за соблюдением правил парковки велосипедов у дарксторов.

Объем рынка курьерских услуг в 2024 году вырос на 34% год к году, до 54,4 млрд рублей. Рост рынка замедлился вдвое — в 2023 году показатель составил 76,5%. Замедление роста эксперты объяснили стремлением потребителей сэкономить — индексация зарплат курьеров не успевает за подорожанием товаров и услуг.

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