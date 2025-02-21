Рост рынка курьерских услуг замедлился вдвое

Объем рынка курьерских услуг в 2024 году вырос на 34% год к году, до 54,4 млрд рублей. Рост рынка замедлился вдвое — в 2023 году показатель составил 76,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Темпы роста замедлились почти во всех крупных регионах. В Москве объем курьерских услуг населению вырос на 34,7%, до 31,4 млрд рублей, годом ранее рост составил 87,6%. В Санкт-Петербурге рынок и вовсе сократился на 7%, до 939 млн рублей, а в позапрошлом году он вырос в два раза.

Почему рынок затормозил? Замедление роста опрошенные изданием эксперты объяснили стремлением потребителей сэкономить. Индексация зарплат не успевает за подорожанием товаров и услуг, пояснила заместитель исполнительного директора компании «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова. Услуги курьеров также подорожали, в том числе из-за роста зарплат доставщикам из-за их дефицита, добавляет эксперт.

Гибридная модель. Часть заказов потребители стараются забирать в пунктах выдачи, число которых в крупных городах постоянно увеличивается, отметил коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин. По словам руководителя направлений экспресс- и грузовой доставки «Яндекс Доставки» Ивана Ишуткина, последнее время потребители выбирают гибридную доставку, когда заказ сначала отправляется в пункт выдачи, а затем курьер привозит его на дом.

Медианная заработная плата курьеров в России за январь-ноябрь 2024 года выросла на 15%, до 115 тыс. рублей в месяц. В итоге заработок курьеров оказался выше, чем у врачей (88,4 тыс. рублей), учителей (47 тыс. рублей) и некоторых IT-специалистов (аналитики данных получают 114,2 тыс. рублей), показало исследование hh.ru и ПЭК.

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