Сервис доставки YallaMarket открыл доступ к своей инфраструктуре для новых брендов на рынке ОАЭ

Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub, теперь инфраструктурой компании смогут воспользоваться российские бренды для выхода на рынок электронной торговли ОАЭ. Об этом RB.RU сообщил представитель YallaMarket.

YallaMarket был запущен в Дубае в августе 2021 года русскоязычными фаундерами Леонидом Довбенко и Станиславом Селезневым. Сейчас в распоряжении сервиса 60 курьеров, 7 локальных дарксторов в районах повышенного спроса в Дубае, IT-система с онлайн-отчетностью, 7 тыс. единиц продукции, 500 заказов в день, а также доставка покупателям за 15–30 минут.

«Теперь этой инфраструктурой могут воспользоваться разные бизнесы, чтобы выйти на e-commerce рынок ОАЭ без создания громоздкой офлайн- и онлайн-инфраструктуры. YallaHub предлагает продавцам пакетное решение по облегченному выводу их товара в ОАЭ», — говорится в сообщении компании.

В пакетное решение входит юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение в складках с сухими и холодными помещениями, маркетинг, служба поддержки, сборка заказа и быстрая доставка покупателю.

Сервис работает по ежемесячной подписке, размер комиссии за управление на маркетплейсах зависит от объема торговли, количества товарных единици и их специфики.

Первыми клиентами YallaHub стали производители косметики, бьюти-продукции, аксессуаров, одежды, нижнего белья, ювелирных изделий, электроники, продуктов питания и напитков.

После масштабирования сервиса на всей территории ОАЭ компания собирается выйти на рынок MENA. Первыми странами для экспансии станут Саудовская Аравия, Катар и Оман.

В 2022 году YallaMarket привлекал инвестиции дважды: в феврале — на $2,2 млн от катарского фонда Doha Tech Angels и клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, в апреле — от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова.

Фото: YallaMarket