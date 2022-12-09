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Сервис доставки YallaMarket открыл доступ к своей инфраструктуре для новых брендов на рынке ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Дубайский сервис экспресс-доставки продуктов YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub, теперь инфраструктурой компании смогут воспользоваться российские бренды для выхода на рынок электронной торговли ОАЭ. Об этом RB.RU сообщил представитель YallaMarket.

Сервис доставки YallaMarket открыл доступ к своей инфраструктуре для новых брендов на рынке ОАЭ

YallaMarket был запущен в Дубае в августе 2021 года русскоязычными фаундерами Леонидом Довбенко и Станиславом Селезневым. Сейчас в распоряжении сервиса 60 курьеров, 7 локальных дарксторов в районах повышенного спроса в Дубае, IT-система с онлайн-отчетностью, 7 тыс. единиц продукции, 500 заказов в день, а также доставка покупателям за 15–30 минут.

«Теперь этой инфраструктурой могут воспользоваться разные бизнесы, чтобы выйти на e-commerce рынок ОАЭ без создания громоздкой офлайн- и онлайн-инфраструктуры. YallaHub предлагает продавцам пакетное решение по облегченному выводу их товара в ОАЭ», — говорится в сообщении компании.

В пакетное решение входит юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение в складках с сухими и холодными помещениями, маркетинг, служба поддержки, сборка заказа и быстрая доставка покупателю.

Сервис работает по ежемесячной подписке, размер комиссии за управление на маркетплейсах зависит от объема торговли, количества товарных единици и их специфики.

Первыми клиентами YallaHub стали производители косметики, бьюти-продукции, аксессуаров, одежды, нижнего белья, ювелирных изделий, электроники, продуктов питания и напитков.

После масштабирования сервиса на всей территории ОАЭ компания собирается выйти на рынок MENA. Первыми странами для экспансии станут Саудовская Аравия, Катар и Оман.

В 2022 году YallaMarket привлекал инвестиции дважды: в феврале — на $2,2 млн от катарского фонда Doha Tech Angels и клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, в апреле — от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова.

Фото: YallaMarket

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