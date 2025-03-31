«Самокат» запланировал открывать пункты выдачи совместно с «Купером»

Сервис доставки «Самокат» планирует открыть первые пункты выдачи заказов (ПВЗ) в Москве и Санкт-Петербурге. К такому выводу пришел Shopper’s, обратив внимание на вакансии, размещенные на рекрутинговых платформах.

Где расположат ПВЗ? Компания ищет менеджеров для управления ПВЗ у станций метро «Бутово» и «Бунинская аллея» в Москве, а также на улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге. Сотрудник кадровой службы «Самоката» рассказал журналисту, который представился соискателем, что пункты выдачи будут организованы совместно с сервисом доставки «Купер».

Ассортимент. По словам сотрудника «Самоката», в ПВЗ можно будет забрать готовую еду и товары повседневного спроса, а для хранения продуктов планируется установить холодильники. Он добавил, что первые ПВЗ откроются в начале апреля, в дальнейшем сервис доставки рассматривает возможность расширить сеть на другие регионы.

Shopper’s напомнил, что сейчас «Самокат» работает только с курьерской доставкой из дарксторов, а «Купер» предлагает как курьерскую доставку, так и самовывоз из магазинов-партнеров.

Что думают эксперты? Аналитик Data insight Сергей Семко отметил, что организация хранения продуктов в ПВЗ потребует значительных инвестиций — в два-три раза больше, чем для обычных пунктов выдачи. «Это уже ближе к стоимости открытия продуктового магазина», — сказал он. Однако, по мнению Семко, «Самокат» может использовать ПВЗ как минидарксторы для курьерской отгрузки, что позволит сэкономить на поиске локаций.

В феврале в «Самокате» рассказали, что планируют в первом квартале 2025 года протестировать доставку товаров дронами. Полеты проведут в рамках экспериментального правового режима в нескольких районах Тольятти, заказы будут доставлять в постаматы.

Фото на обложке: Semiglass / Shutterstock / FOTODOM