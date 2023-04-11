Агрегатор маркетплейсов YallaHub привлек $600 тыс. от финансовой экосистемы Regolith

Финансовая система Regolith инвестировала $600 тыс. в основанный россиянами дубайский агрегатор маркетплейсов YallaHub — бизнес-проект сервиса быстрой доставки продуктов YallaMarket. Привлеченные средства компания направит на географическую экспансию.

О сделке RB.RU рассказал представитель YallaMarket.

Сервис быстрой доставки продуктов YallaMarket основали предприниматели Леонид Довбенко и Станислав Селезнев в 2021 году. Бизнес-проектом YallaMarket является открытый в 2022 году дубайский агрегатор маркетплейсов YallaHub.

YallaHub предлагает продавцам решение по выводу их товара на рынок ОАЭ и стран Персидского залива. В пакет услуг входят импорт и сертификация продукции, юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение товара на складе, создание магазинов в маркетплейсах, управление ростом продаж, служба поддержки и доставка клиентам в Дубае.

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Привлеченные от Regolith $600 тыс. инвестиций YallaHub планирует направить на географическую экспансию. Первыми странами станут Саудовская Аравия и Катар, сообщили в YallaMarket.

По собственным данным YallaMarket, общий объем привлеченных компанией средств с учетом текущего раунда составляет более $12,6 млн. В проект инвестировали в том числе Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures, AngelsDeck, Dubai Angel Investors, ресторатор Александр Сысоев и основатель «ДоДо Пиццы» Федор Овчинников.

Фото на обложке: YallaMarket