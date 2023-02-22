Ресторатор Александр Сысоев вложился в дубайский сервис доставки продуктов YallaMarket

Ресторатор и частный инвестор Александр Сысоев инвестировал в дубайский сервис экспресс-доставки YallaMarket и агрегатор маркетплейсов YallaHub. Об этом RB.RU рассказал сам Сысоев. Точную сумму сделки он не раскрыл.

«Сейчас ОАЭ — международный хаб для торговли и бизнеса. Один из немногих рынков, где нет экономическое рецессии, молодое диджитализированное население и концентрация платежеспособной аудитории. <…> И лично мне очень хочется показать региону/миру все лучшие продукты из РФ, которыми я так горжусь», — прокомментировал сделку Сысоев.

YallaMarket основан российскими предпринимателями Леонидом Довбенко и Станиславом Селезневым в августе 2021 года. Сервис доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км за 15–30 минут.

По собственным данным стартапа, к январю 2023 года он привлек уже более $12 млн от Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures, AngelsDeck, Dubai Angel Investors и других.

В конце 2022 года YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub — он позволяет воспользоваться инфраструктурой компании российским брендам, которые хотят выйти на рынок электронной торговли ОАЭ.

Александр Сысоев активно вкладывается в фудтех-проекты. В декабре 2022 года он приобрел миноритарную долю в российском wellness-бренде re-feel. Сумма инвестиций составила около $100 тыс. В мае того же года Сысоев вложился в производителя растительных напитков Plan+B.

Фото на обложке: YallaMarket