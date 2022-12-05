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Ресторатор Александр Сысоев инвестировал в wellness-бренд re-feel

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ресторатор и инвестор Александр Сысоев приобрел миноритарную долю в российском wellness-бренде re-feel — это первый раунд инвестиций для компании. Сделка прошла по оценке компании в 170 млн рублей, сумма инвестиций и точная доля Сысоева не уточняются.

Ресторатор Александр Сысоев инвестировал в wellness-бренд re-feel

Представитель проекта сообщил RB.RU, что в будущем Сысоев планирует увеличить долю до 5-6%.

Полученные средства бренд направит на развитие продуктовой линейки и поддержание необходимого уровня оборотных средств. Сейчас на сайте re-feel можно купить функциональные напитки для улучшения самочувствия, иммунитета (наборы чая, кофе), аромапалочки, бомбочки для ванной, свечи и другое.

«Мне интересно инвестировать в продукты будущего, здоровый образ жизни. Я уже совладелец бренда альтернативного молока Plan+B и specialty-кофе Rockets. Re-feel идеально лег в мою стратегию: сам продукт высочайшего качества, команда — одна из самых сильных на рынке, а наша синергия позволит достичь показателей гораздо быстрее плана», — сообщил Сысоев, слова которого приводятся в сообщении.

re-feel, согласно данным системы «Контур.Фокус», был основан в 2020 году Алиной Чичиной. Данные о выручке не приводятся.

Фото: re-feel

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