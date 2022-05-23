Ресторатор и бизнес-ангел Александр Сысоев купил долю в производителе растительных напитков Plan+B. Помимо членства в уставном капитале Plan+B, Сысоев будет заниматься развитием продаж.

О сделке RB сообщил сам Сысоев. Он не назвал сумму сделки, но уточнил, что его доля в проекте составляет 3%. В ЕГРЮЛ информация о сделке пока не отражена.

Plan+B – отечественный производитель растительных напитков. Компания выпускает кокосовое, миндальное, фундучное молоко, комбучу, йогурты. В планах начать выпуск бананового, овсяного молока и других продуктов.

По собственным данным, более 200 торговых точек в России делают напитки с использованием напитков Plan+B. Бренд намерен продолжить экспансию на рынок.

«Я займусь развитием продаж – благодаря моим медиа и контактам по стране мы сможем быстро завоевать лидирующие позиции», – рассказал Александр Сысоев.

Plan+B работает под юридическим лицом ООО «ПЛАН+БИ СНГ», основан в 2019 году По актуальным на момент публикации данным, единственным учредителем с долей 100% является основатель компании Ксения Трушакова. По информации из ЕГРЮЛ, 2021 год Plan+B отработала с выручкой 2,3 млн рублей при чистом убытке в 439 тысяч рублей.

В 2021 году Александр Сысоев купил долю в Telegram-канале «42 секунды», а в 2020-ом – вложился в сервис облачных решений для ресторанного бизнеса Restik. Ранее ресторатор финансировал сервис по прогнозированию спроса для ресторанов Foodcast.ai, компанию в сегменте dark kitchen «Много лосося». Также среди его инвестиций — музыкальный сервис для бизнеса Muzlab и стартап по созданию вертикальных ферм iFarm.

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