Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Ведомости»: банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

В пятницу, 7 февраля совет директоров Центробанка (ЦБ) принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6%. Эксперты считают, что банки быстро отреагируют на решение и снизят свои ставки по вкладам и кредитам. Об этом пишут «Ведомости».

«Ведомости»: банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам

Два банка из топ-10 рассказали изданию, что собираются снизить ипотечные ставки уже на следующей неделе. Еще две организации заявили, что в ближайшее время будут снижать ставки по рублевым вкладам. Представители нескольких банков из топ-30 не сообщили о конкретных стратегиях, но отметили, что будут реагировать на изменение рынка и действия конкурентов.

Вклады

 «Ведомости» пишут, что на прошедшей неделе, незадолго до решения совета директоров ЦБ,  «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк» (МКБ), «Абсолют банк», «Ак барс», «Санкт-Петербург» и более мелкие банки уже снизили свои ставки по вкладам на 0,1-0,15 п. п.

После оглашения плана ЦБ банк «Ренессанс кредит» объявил о снижении ставок по вкладам на 0,2 п. п.

В ближайшем будущем к уже упомянутым банкам присоединятся «Зенит», «ФК Открытие», «Совкомбанк» — по словам их представителей.

Операционный директор казначейства «Уральского банка реконструкции и развития» Владимир Зотов рассказал «Ведомостям», что ключевая ставка Центробанка — не единственный фактор, влияющий на ставки. Они также привязываются к средней максимальной ставке топ-10 банков (она составила 5,76% к началу февраля) и на собственные потребности банков в ликвидности.

Потребкредиты, ипотека, рефинансирование

Кроме того, по заявлениям экспертов, банки будут снижать ставки и по кредитам. В числе первых, вероятнее всего, окажутся «Альфа-банк» и «ВТБ». По словам их представителей, снижение собираются провести в ближайшее время, но на сколько именно — пока не известно.

В «Ренессанс кредите» и «Русском стандарте» сказали, что будут действовать исходя из ситуации на рынке.

Больше всего должны упасть ставки по ипотеке, поскольку они сильнее зависят от стоимости фондирования на рынке, чем другие продукты. Сейчас фондирование, по заявлению банка «Дом.РФ», снижается.

Аналитики прогнозируют, что средняя ставка по ипотеке может снизиться с текущих 9% до 8,5-8%. При этом конкретные изменения будут зависеть от поведения финансовых рынков и экономической ситуации в стране в целом.

Что касается потребительских кредитов, то они привязаны не к ключевой ставке, а к рынку и значению полной стоимости кредита, которое Центробанк устанавливает каждый квартал. Кроме того, ЦБ уже ограничил возможность снижения ставки по этому продукту, поэтому серьезных изменений в ставках по потребкредитам не ожидают.

Снижение ключевой ставки в банках связывают со спросом на рефинансирование уже взятых кредитов. Как рассказал «Ведомостям» управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков, подобная ситуация уже наблюдалась в 2017 — 2018 годах.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ