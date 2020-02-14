«Ведомости»: банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам

В пятницу, 7 февраля совет директоров Центробанка (ЦБ) принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6%. Эксперты считают, что банки быстро отреагируют на решение и снизят свои ставки по вкладам и кредитам. Об этом пишут «Ведомости».

Два банка из топ-10 рассказали изданию, что собираются снизить ипотечные ставки уже на следующей неделе. Еще две организации заявили, что в ближайшее время будут снижать ставки по рублевым вкладам. Представители нескольких банков из топ-30 не сообщили о конкретных стратегиях, но отметили, что будут реагировать на изменение рынка и действия конкурентов.

Вклады



«Ведомости» пишут, что на прошедшей неделе, незадолго до решения совета директоров ЦБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Московский кредитный банк» (МКБ), «Абсолют банк», «Ак барс», «Санкт-Петербург» и более мелкие банки уже снизили свои ставки по вкладам на 0,1-0,15 п. п.



После оглашения плана ЦБ банк «Ренессанс кредит» объявил о снижении ставок по вкладам на 0,2 п. п.



В ближайшем будущем к уже упомянутым банкам присоединятся «Зенит», «ФК Открытие», «Совкомбанк» — по словам их представителей.

Операционный директор казначейства «Уральского банка реконструкции и развития» Владимир Зотов рассказал «Ведомостям», что ключевая ставка Центробанка — не единственный фактор, влияющий на ставки. Они также привязываются к средней максимальной ставке топ-10 банков (она составила 5,76% к началу февраля) и на собственные потребности банков в ликвидности.

Потребкредиты, ипотека, рефинансирование



Кроме того, по заявлениям экспертов, банки будут снижать ставки и по кредитам. В числе первых, вероятнее всего, окажутся «Альфа-банк» и «ВТБ». По словам их представителей, снижение собираются провести в ближайшее время, но на сколько именно — пока не известно.



В «Ренессанс кредите» и «Русском стандарте» сказали, что будут действовать исходя из ситуации на рынке.



Больше всего должны упасть ставки по ипотеке, поскольку они сильнее зависят от стоимости фондирования на рынке, чем другие продукты. Сейчас фондирование, по заявлению банка «Дом.РФ», снижается.



Аналитики прогнозируют, что средняя ставка по ипотеке может снизиться с текущих 9% до 8,5-8%. При этом конкретные изменения будут зависеть от поведения финансовых рынков и экономической ситуации в стране в целом.

Что касается потребительских кредитов, то они привязаны не к ключевой ставке, а к рынку и значению полной стоимости кредита, которое Центробанк устанавливает каждый квартал. Кроме того, ЦБ уже ограничил возможность снижения ставки по этому продукту, поэтому серьезных изменений в ставках по потребкредитам не ожидают.



Снижение ключевой ставки в банках связывают со спросом на рефинансирование уже взятых кредитов. Как рассказал «Ведомостям» управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков, подобная ситуация уже наблюдалась в 2017 — 2018 годах.