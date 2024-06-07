Банкир призвал к проведению масштабной образовательной кампании по внедрению биометрии

Руководитель проекта СДМ-Банка «Цифровые платежи и методы оплаты» Станислав Савельев оценил перспективы внедрения биоэквайринга на платформе биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК). Разработка такой системы уже идет .

По словам Савельева, банк исследует внедрение биометрии. Участие в проекте НСПК сделает этот процесс проще и дешевле.

«Нам создание собственной биометрии обойдется значительно дороже, чем другим розничным банкам. Ее придется получать в рамках партнерств с другими банками, если правила работы с биометрическими данными это позволят. При этом точно не безвозмездно», — отметил Савельев. Эксперт не назвал сумму, в которую бы могло обойтись банку внедрение биометрии.

Целевыми клиентами СДМ-банка всегда были представители малого и среднего бизнеса, реже — корпоративный сектор. Однако в случае реализации проекта НСПК банк готов присоединиться к нему и внедрять биометрию, так как его POS-оборудование позволяет реализовать биоэквайринг.

Савельев считает, что реализация проекта должна сопровождаться масштабной образовательной кампанией с целью снять опасения граждан при использовании их биометрических данных, в том числе для совершения платежей, научить их пользоваться технологией.

«С точки зрения клиентских путей такого продукта — важно сделать его простым и удобным для конечного пользователя. Необходимо, чтобы плательщик понимал, как будет происходить авторизация платежей, с какого баланса карты или банковского счета будет производиться списание, продолжат ли работу банковские программы лояльности и кэшбэки», — сказал Савельев.

По словам эксперта, на данный момент не сформировано четкое понимание, как такой метод оплаты будет реализовываться в электронной коммерции. Разработчикам важно учитывать развитие технологий, которые упрощают деятельность мошенников — например, генеративные нейросети и искусственный интеллект.

«Проект НСПК — это стандартизация для всех банков на рынке, то есть единая инфраструктура, на которой можно развивать продукт биометрических платежей. Таким образов, стартовая позиция банков — уравнивается, то есть НСПК даст понятый и доступный путь для внедрения биоэквайринга», — заключил Савельев.

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