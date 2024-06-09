Банкоматы Сбера начали работать на территории ДНР и ЛНР

Первые десять банкоматов Сбера начали работать на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Они запущены в работу в Донецке, Луганске и Макеевке. Подробности рассказали в пресс-службе Сбера на ПМЭФ.
«Обслуживание в устройствах Сбера возможно по карте, по биометрии, а также с помощью смартфона через СберБанк Онлайн по QR коду. Сбер не взимает комиссию за снятие и внесение наличных в своих банкоматах как по картам Сбера, так и по картам других банков», — уточнили в компании для RB.RU.
Отметим, что к 1 июля общее число банкоматов Сбера на территории этих регионов России достигнет 50 устройств — в основном банкоматы будут установлены в Донецке и Луганске.
Пока же пять банкоматов работают в Луганске по адресам: квартал Щербакова, 6; квартал Ирины Левченко, 12Б; Луганск, ул. Королева, 78; квартал 50-летия Октября, 23Б; ул. Газеты Луганская Правда, 151.
Четыре устройства работают в Донецке: на ул. Артема, 130; проспекте Ленинский, 11б; проспекте Ленинский, 148; проспекте Ильича 19в.
Воспользоваться банкоматом можно также и в Макеевке на проспекте 250 лет Донбасса, 78.
Ранее мы писали о том, что Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой.
Фото на обложке: Kiefer Photography /
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