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Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

На фестивале рестораторов России GASTREET был представлен терминал нового поколения, он будет более удобным при оплате по биометрии в ресторанах и при доставке товаров.

Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

Аппараты первого поколения предполагали фиксированное место размещения устройства, например, за стойкой на кассе. Новое поколение смарт-терминалов теперь привязано к одному месту в пространстве. Его можно использовать мобильно.

Он будет удобен как ресторанному бизнесу для официантов, и тем, кто принимает платежи на выезде: курьерам, интернет-магазинам и другим сервисам.

Платить улыбкой кафе и ресторанах теперь можно не только на кассе, но и при оплате заказа за столиком гостя. Новые платежные смарт-терминалы банка принимают оплату пятью способами: картой, платежным стикеров, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии.

«Мы находимся на большем пути изменения платёжного ландшафта России и наше новое решение для ресторанов и магазинов с курьерской доставкой — очередной шаг к улучшению клиентского опыта. Мы пилотируем наши решения в реальных боевых условиях, чтобы наши партнеры — владельцы бизнеса — могли дать честную и быструю обратную связь, которая позволит Сберу и его продуктам стать лучше», — говорит Дмитрий Малых, старший вице-президент ПАО «Сбербанк».

Отметим, что подключить сервис можно в СберБанк Онлайн. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям.

Ранее стало известно, что «Сбер» сделал бесплатными все сервисы в канале Sber API.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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