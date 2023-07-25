Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Этой опции нет в «Сбере», ВТБ, «Открытии», «Райффайзенбанке», «Юникредитбанке», «Газпромбанке», «Совкомбанке», МКБ, «Россельхозбанке», ПСБ, «Росбанке». При этом по-прежнему наличную валюту можно внести в отделениях банков, пишут «Известия».

Изменения связаны с введением санкций против российского финансового сектора, заморозкой корсчетов, а также проводимой дедолларизацией в России, отмечают эксперты.

Доллары и евро из числа системно значимых банков принимают только в банкоматах «Альфы» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не берут, а во втором взимают плату в 5%.

В июне 2022 года Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы между российскими банками. Тогда такая ситуация сложилась из-за санкций.

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