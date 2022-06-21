Сбербанк и ВТБ перестали проводить переводы в валюте в другие российские банки

Сотрудник колл-центра Сбербанка сообщил, что «банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк пройдет» в связи с текущей ситуацией. Решением, по его словам, может стать конвертация денег в рубли и перевод в другие банки уже в национальной валюте.

Банк уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения — теперь остались только переводы в рублях.

Аналогичным образом поступил ВТБ. «На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте», — сообщили изданию в колл-центре кредитной организации. Сроки восстановления таких операций в банке также не назвали.

Текущая ситуация сложилась из-за санкций, ВТБ пока ждет выработки альтернативных каналов для проведения таких переводов.

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