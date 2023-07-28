У россиян не будут забирать единственное ипотечное жилье при личном банкротстве

Для сохранения недвижимости при процедуре банкротства должник должен будет заключить с банком мировое соглашение. Также можно будет составить план реструктуризации задолженности.

Перед тем, как правительство поддержит документ, его следует доработать, пишет издание. Парламентариям необходимо детальнее проработать условия для таких соглашений, прописать механизм погашения долга.

По словам члена думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, на сегодняшний день приобретенная в ипотеку и единственная недвижимость никак не защищена, ее могут забрать даже когда речь идет о просрочках даже не ипотечных кредитов.

Ранее эксперт ЦБ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала, о чем следует помнить перед оформлением ипотеки.

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