У россиян не будут забирать единственное ипотечное жилье при личном банкротстве

Россиянам позволят оставлять ипотечное жилье при личном банкротстве, узнали «Известия». Как пишет издание, кабинет министров поддержал соответствующий законопроект.
Для сохранения недвижимости при процедуре банкротства должник должен будет заключить с банком мировое соглашение. Также можно будет составить план реструктуризации задолженности.
Перед тем, как правительство поддержит документ, его следует доработать, пишет издание. Парламентариям необходимо детальнее проработать условия для таких соглашений, прописать механизм погашения долга.
По словам члена думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, на сегодняшний день приобретенная в ипотеку и единственная недвижимость никак не защищена, ее могут забрать даже когда речь идет о просрочках даже не ипотечных кредитов.
Ранее эксперт ЦБ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала, о чем следует помнить перед оформлением ипотеки.
Фото на обложке: pogonici /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 NASA запустит собственный стриминговый видеосервис
- 2 «Авито» начнет тестировать проверку недвижимости по выписке из ЕГРН
- 3 «Кинопоиск» и «иви» в 2023 году впервые вышли на окупаемость — «Коммерсантъ»
- 4 «Яндекс.Еда» добавила в приложение чат с курьером
- 5 «МТС Travel» добавит бронирование отелей в 150 странах мира
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023