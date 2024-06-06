«Чистой воды ценовая дискриминация»: глава «Альфа-Банка» указал на несправедливую конкуренцию с маркетплейсами

Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский заявил о несправедливой конкуренции банков и маркетплейсов в области финтеха. В ходе ПМЭФ он поспорил с управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым и гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук.

По словам Верхошинского, система, при которой контроль осуществляется только за системно значимыми банками, создает риски для всей отрасли.

Глава «Альфа-Банка» привел данные исследования, согласно которым многие клиенты выбирают «Ozon Банк» из-за наличия скидок на маркетплейсе.

«83% клиентов хотят идти в Ozon банк потому что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация. <...> Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем», — приводит слова Верхошинского РБК.

В панельной дискуссии на ПМЭФ участвовали и представители Центробанка. Там отметили, что основное внимание, которое регулятор уделяет банкам и маркетплейсам, связано с финансовой устойчивостью.

«Вопросы кэшбека, комиссий или процентов у маркетплейсов – это вопросы конкурентной борьбы. И, пожалуй, это вопросы не нашей компетенции», — сказал зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Верхошинский, в числе прочего, указал, что если у убыточного предприятия есть свой банк, то ЦБ закроет такой банк, и напомнил случай «Киви Банком», у которого отобрали лицензию в феврале 2023 года.

Еще один довод, который привел глава «Альфа-Банка», состоит в том, что средства, хранящиеся на кошельках онлайн-площадок, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, в отличие от банковских счетов.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков, в свою очередь, сообщил, что 40% клиентов маркетплейса оплачивают заказы вне онлайн-площадки. Также он указал, что системно значимые банки, как и остальные, развивают свои программы лояльности, предлагают клиентам скидки, кэшбэк и другие стимулирующие опции.

Татьяна Бакальчук выразила солидарность с Сергеем Беляковым и привела данные о том, что существенная часть клиентов Wildberries вообще не пользуются кошельками.

«У нас доля покупок не через электронные кошельки составляет 70%, и не думаю, что эта доля будет сильно меняться. Я считаю, что обвинять нас в том, что мы что-то делаем, пытаясь создать неконкурентные преимущества по отношению к другим, это неправильно. Я вообще за мир, дружбу, жвачку», — подытожила Бакальчук.

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