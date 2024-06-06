«Чистой воды ценовая дискриминация»: глава «Альфа-Банка» указал на несправедливую конкуренцию с маркетплейсами

Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский заявил о несправедливой конкуренции банков и маркетплейсов в области финтеха. В ходе ПМЭФ он поспорил с управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым и гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук.
По словам Верхошинского, система, при которой контроль осуществляется только за системно значимыми банками, создает риски для всей отрасли.
Глава «Альфа-Банка» привел данные исследования, согласно которым многие клиенты выбирают «Ozon Банк» из-за наличия скидок на маркетплейсе.
«83% клиентов хотят идти в Ozon банк потому что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация. <...> Справедливо это или нет, сложно сказать, мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем», — приводит слова Верхошинского РБК.
В панельной дискуссии на ПМЭФ участвовали и представители Центробанка. Там отметили, что основное внимание, которое регулятор уделяет банкам и маркетплейсам, связано с финансовой устойчивостью.
«Вопросы кэшбека, комиссий или процентов у маркетплейсов – это вопросы конкурентной борьбы. И, пожалуй, это вопросы не нашей компетенции», — сказал зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Верхошинский, в числе прочего, указал, что если у убыточного предприятия есть свой банк, то ЦБ закроет такой банк, и напомнил случай «Киви Банком», у которого отобрали лицензию в феврале 2023 года.
Еще один довод, который привел глава «Альфа-Банка», состоит в том, что средства, хранящиеся на кошельках онлайн-площадок, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, в отличие от банковских счетов.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков, в свою очередь, сообщил, что 40% клиентов маркетплейса оплачивают заказы вне онлайн-площадки. Также он указал, что системно значимые банки, как и остальные, развивают свои программы лояльности, предлагают клиентам скидки, кэшбэк и другие стимулирующие опции.
Татьяна Бакальчук выразила солидарность с Сергеем Беляковым и привела данные о том, что существенная часть клиентов Wildberries вообще не пользуются кошельками.
«У нас доля покупок не через электронные кошельки составляет 70%, и не думаю, что эта доля будет сильно меняться. Я считаю, что обвинять нас в том, что мы что-то делаем, пытаясь создать неконкурентные преимущества по отношению к другим, это неправильно. Я вообще за мир, дружбу, жвачку», — подытожила Бакальчук.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
- 2 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
- 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 4 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
- 5 Stripe: самая дорогая финтех-компания в Кремниевой долине
ВОЗМОЖНОСТИ
06 июня 2024
06 июня 2024
09 июня 2024