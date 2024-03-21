Составлен список крупнейших банков, выдающих кредиты малому и среднему бизнесу

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило рэнкинг крупнейших банков, кредитующих малый и средний бизнес (МСБ), по итогам 2023 года. Среди лидеров — Сбербанк, «Альфа-банк» и «Россельхозбанк».

В 2023 году рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжил рост: субъектам МСБ выдали кредитов на общую сумму 15,9 трлн рублей, что на 40% превышает показатель 2022 года. В результате портфель кредитов МСБ к концу 2023-го составил 12,4 трлн рублей (рост на 29% за год).

На развитие сегмента повлияла продолжающаяся трансформация экономики на фоне санкционного давления на крупный бизнес: субъекты МСБ становятся более активно задействованы в перестройке логистических цепочек и осваивании ниш ушедших с российского рынка компаний.

В то же время к концу 2023 года объем просроченной задолженности МСБ на балансах банков достиг 620 млрд рублей, что на 15% больше, чем к концу 2022 года. Это самый высокий темп прироста просроченной задолженности с 2017 года.

Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 1 января 2024 года:

Сбербанк — 5,47 трлн рублей; «Альфа-Банк» — 587,9 млрд рублей; «Россельхозбанк» — 386,8 млрд рублей; «Промсвязьбанк» — 384,3 млрд рублей; «ДОМ.РФ» — 102 млрд рублей; «МСП Банк» — 73,5 млрд рублей; «ТКБ Банк» — 62 млрд рублей; «Кубань Кредит» — 49,9 млрд рублей; КБ «Центр-инвест» — 35 млрд рублей; «Примсоцбанк» — 34,7 млрд рублей.

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