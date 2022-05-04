Бизнес пожаловался на игнорирование банками шестимесячной отсрочки по кредитам под 3%

Эту проблему Татулова озвучила на встрече предпринимательского сообщества с ведущими банками в ЦБ РФ 26 апреля, узнал RB.RU.

Банки игнорируют постановление правительства о предоставлении бизнесу шестимесячной отсрочки выплат по кредитам в рамках программы «ФОТ 3.0», заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. С начала года в приемную омбудсмена поступило более 500 обращений на действия банков.

«Письменных отказов нет, но менеджеры банков устно отговаривают оформлять каникулы. Аргументы: попадание в разряд неблагонадежных заемщиков, что влечет за собой ухудшение кредитной истории. Для предпринимателей это грозит отказом в выдаче новых кредитов, исключением из госпрограмм, отключением возобновляемых кредитных линий», — пояснила Татулова в разговоре с RB.RU.

В приемную общественного омбудсмена по МСП Анастасии Татуловой с начала года поступило более 500 обращений на действия банков (отправить обращение с жалобой по «ФОТ 3.0» и другим вопросам предприниматели могут по ссылке).

«Предприниматели просят помочь в ситуациях по непредоставлению отсрочки по кредитам "ФОТ 3.0", отказе в каникулах, завышенным процентам по возврату займов, выплате дивидендов, повышенным ставкам по эквайрингу», — перечислила список проблем Татулова.

Татулова попросила ЦБ РФ дополнительно разъяснить всем банкам необходимость соблюдения постановления правительства о кредитных каникулах по программе «ФОТ 3.0» от 7 апреля 2022 года.

Также она акцентировала внимание на требовании соблюдать регламент предоставления отсрочки. «В постановлении четко написано, что рассрочка должна быть согласована в течение пяти рабочих дней, а не неделями, как делается это сейчас», — сообщила Татулова.

Позиция банков

В пресс-службе Сбербанка RB.RU сообщили, что «банк никому не отказывает и удовлетворяет все обращения клиентов в соответствии с постановлением № 611 от 7 апреля о возможности проводить реструктуризации по "ФОТ 3.0"».

ПСБ активно проводит реструктуризации по кредитам для клиентов МСП, у которых возникли сложности с обслуживанием долга, сообщил представитель банка, добавив, что с марта ПСБ одобрил заявки на сумму 8,6 млрд рублей.

«Мы взаимодействием с омбудсменом в части рассмотрения обращений клиентов и обязательно дадим обратную связь по ним», — заверили в кредитной организации.

Всего в программы «ФОТ 3.0» участвовали 35 банков.

О программе «ФОТ 3.0»

Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» заработала в 2021 году, чтобы помочь бизнесу восстановить свою деятельность и сохранить занятость населения. Первый ее этап длился с 9 марта по 1 июля, второй — с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.

Программа предполагала следующие условия: ставка 3% годовых, отсрочка на шесть месяцев по уплате основного долга и процентов, а также продление срока выплат для тех, кто уже обращался за льготным кредитом на первом этапе. Главное условие получения кредита — сохранение компанией 90% рабочих мест.

Общий объем выданных бизнесу кредитов во время второго этапа составил 92,2 млрд рублей. В начале марта 2022 года сообщалось, что правительство дополнительно направит свыше 6,2 млрд рублей на финансирование программы — субсидии получат банкки, которые предоставили бизнесу льготные займы на этих условиях в прошлом году.

Фото на обложке: Анастасия Татулова