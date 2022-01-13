Правительство решило не привлекать банки в проект по развитию госсистемы биометрии

Власти откажутся от привлечения банков к участию в создании Единой биометрической системы (ЕБС). В настоящее время приоритетным является вариант при котором участниками совместного предприятия (СП) для развития госсистемы биометрии станут только «Ростелеком», Центральный банк (ЦБ) и правительство.

Создание СП для развития ЕБС пройдет без участия банков, сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, решение о таком составе принято, формирование СП может завершиться к лету 2022 года. Во главе новой компании может стать выходец из Федеральной налоговой службы (ФНС).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего проект, сообщили, что создание СП «находится в стадии проработки», запустить его планируется примерно через пол года. «Решение по параметрам совместного предприятия, а также детали его функционирования комментировать преждевременно», — отметили там.

Официально банкам никто не называл причины отказа от их участия. Минцифры и «Ростелеком» просто перестали приглашать их на обсуждения проекта. Источники связывают изменения в составе участников предприяти с тем, что предыдущими форматам СП была недовольна ФСБ.

Весной 2021 года сообщалось, что для развития ЕБС рассматривается вариант создания СП с участием «Ростелекома» и Сбербанка. В будущем допускалась возможность расширения количества участников. Среди претендентов на участие в проекте назывались крупнейшие банки, среди которых ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф-банк» и «Почта-банк».

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минцифры и ЦБ. Оператором системы стал «Ростелеком». С помощью ЕБС можно получать банковские услуги, электронную подпись, приобретать электронные сим-карты (eSIM) и др.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!