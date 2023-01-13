Банки начали отправлять уведомления клиентам через «VK Мессенджер»

VK запустила пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам российских банков через «VK Мессенджер», к нему присоединился «Альфа-банк». Об этом RB.RU сообщил представитель IT-компании.

На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. Сообщения отправляет официальное сообщество «Альфа-банка» «ВКонтакте».

В пресс-службе VK пояснили, что общение через мессенджер — привычная для пользователей среда. Сервис в дальнейшем будет расширять возможности получения уведомлений.

В ноябре глава VK Владимир Кириенко сообщал, что российские банки смогут без комиссии отправлять важные уведомления клиентам через «VK Мессенджер». Это будут коды подтверждения, информация о списании и поступлении средств, выпуске карт и другое.

Фото на обложке: VK