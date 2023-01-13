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Банки начали отправлять уведомления клиентам через «VK Мессенджер»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK запустила пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам российских банков через «VK Мессенджер», к нему присоединился «Альфа-банк». Об этом RB.RU сообщил представитель IT-компании.

Банки начали отправлять уведомления клиентам через «VK Мессенджер»

На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. Сообщения отправляет официальное сообщество «Альфа-банка» «ВКонтакте».

В пресс-службе VK пояснили, что общение через мессенджер — привычная для пользователей среда. Сервис в дальнейшем будет расширять возможности получения уведомлений.

В ноябре глава VK Владимир Кириенко сообщал, что российские банки смогут без комиссии отправлять важные уведомления клиентам через «VK Мессенджер». Это будут коды подтверждения, информация о списании и поступлении средств, выпуске карт и другое.

Фото на обложке: VK

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