Московские власти запретили бары до 20 кв. метров в жилых домах из-за жалоб горожан

Правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах. Теперь она допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 м2. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также уточнен перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. В него вошли сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи.

Аналогичный порядок определения площади применяется при исчислении налоговой базы для расчета единого налога на вмененный доход.

«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что требования к подобным заведениям скорректируют из-за жалоб москвичей, которым их работа зачастую доставляла дискомфорт.

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