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Барное меню ресторанов к концу года на 50% будет состоять из российского алкоголя

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К концу 2022 года барное меню российских ресторанов будет на 50% состоять из отечественного алкоголя. Сейчас на такую продукцию приходится 10%. Рестораторы заключают краткосрочные договора с российскими производителями и из стран СНГ, чтобы оценить спрос.

Барное меню ресторанов к концу года на 50% будет состоять из российского алкоголя

В меню заведений уже есть российские джин, водка, стало больше крымских вин. Популярные коктейли в барных картах останутся, обещает бизнес. При этом изменение ценовой политики пока не планируется, передают «Известия».

Сейчас в меню ресторанов преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля российского алкоголя увеличивается. К Новому году половина алкоголя в картах будет российского производства или из стран СНГ.

В апреле «Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.

Фото на обложке: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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