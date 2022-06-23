Baring Vostok продаст долю в крупнейшей коллекторской компании России

В августе прошлого года Калви приговорили к 5,5 года условно по делу о растрате. По данным Bloomberg, Калви еще до начала военной спецоперации на Украине выехал из России и не планирует возвращаться.

ПКБ — один из лидеров коллекторского рынка страны, агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это крупнейшая компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (с долей 30%).

Переговоры изданию подтвердил представитель Baring Vostok. Фонд, как сообщается, еще в прошлом году начал изучать возможность реализации своего пакета, в том числе IPO и продажу стратегическому инвестору. При этом источники РКБ сообщают, что сейчас речь идет о прямой продаже доли.

По словам собеседника из Baring Vostok, на актив есть несколько претендентов. В ПКБ это не прокомментировали.

ПКБ работает на рынке России с 2005 года. Фонды группы Baring Vostok вошли в капитал компании в 2012 году, выкупив 30% акций за 590 млн рублей.

Сейчас 100% ПКБ принадлежит FCB Holding Cooperatief U.A.(Нидерланды). По данным ежеквартального отчета ПКБ, на конец 2021 года двум фондам группы Baring Vostok косвенно принадлежало 42,73 и 9,73% голосующих акций бюро.

Baring Vostok специализируется на инвестициях в Россию. Фонд основал американец Майкл Калви. В августе 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Калви к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Восточный».

Калви свою вину отрицал, защита обжаловала приговор. В январе Второй кассационный суд решил отменить Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему разрешили выходить из дома в вечернее и ночное время, пользоваться почтой, телефоном и интернетом.

9 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Калви уехал из России еще до военной спецоперации на Украине, на момент ее начала находился за границей и не планирует возвращаться.

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