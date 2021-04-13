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Barometer проводит новое исследование российских технологических стартапов

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Проект Barometer проводит новое исследование технологического предпринимательства в России — «Стартап Барометр 2021». Организаторы приглашают основателей технологических компаний заполнить анкету.

Barometer проводит новое исследование российских технологических стартапов

Исследование позволит составить портрет основателей и российского стартапа, а также изучить отношения участников рынка. По словам организаторов, это поможет фондам, инвесторам и корпорациям лучше понимать технологический бизнес в России и его потребности.

Участники исследования могут оставить ссылку на свои проекты и попасть в список стартапов. Заполнить анкету можно на сайте.

Исследование проводится по инициативе венчурного инвестора Алексея Соловьева при поддержке PepsiCo, MTS Startup Hub и EY.

Фото на обложке: Rasulov / Shutterstock

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