Barometer проводит новое исследование российских технологических стартапов

Проект Barometer проводит новое исследование технологического предпринимательства в России — «Стартап Барометр 2021». Организаторы приглашают основателей технологических компаний заполнить анкету.
Исследование позволит составить портрет основателей и российского стартапа, а также изучить отношения участников рынка. По словам организаторов, это поможет фондам, инвесторам и корпорациям лучше понимать технологический бизнес в России и его потребности.
Участники исследования могут оставить ссылку на свои проекты и попасть в список стартапов. Заполнить анкету можно на сайте.
Исследование проводится по инициативе венчурного инвестора Алексея Соловьева при поддержке PepsiCo, MTS Startup Hub и EY.
Фото на обложке: Rasulov / Shutterstock
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