Исследование: 65% предпринимателей планируют привлечь инвестиции в 2020 году

Опубликованы результаты третьего ежегодного исследования рынка технологического предпринимательства в России Startup Barometer. В опросе приняли участие 620 основателей российских стартапов, которые рассказали об источниках финансирования, работе с инвесторами и другими игроками рынка.

Исследование проводится компанией Barometer по инициативе венчурного инвестора и основателя A.Partners Алексея Соловьева в партнерстве с «Ростелекомом» и Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ).

Основные выводы исследования:

Инновационное предпринимательство остается прерогативой мужчин: количество женщин среди участников опроса – 14%. Среднестатистическому основателю стартапа – 37 лет.

Половина опрошенных фаундеров имеет высшее образование, около четверти – два высших и более, 18% получили ученую степень.

64% технологических предпринимателей все еще совмещают работу над стартапом с другой деятельностью.

При этом с ростом вовлеченности предпринимателя в работу над проектом растет и его выручка. 74% тех, кто полноценно занимается своим проектом, имеют выручку более 10 млн рублей в год.

Более половины из топ-10 ниш, которые выбирают предприниматели, пересекается с наиболее привлекательными для инвесторов направлениями. Среди них SaaS, EdTech, AI, BioTech и MedTech, Marketplace.

Для 97% стартапов кризис не стал поводом для прекращении деятельности. Задумались об этом, главным образом, проекты на стадии формулирования идеи и проверки гипотез.

11% фаундеров отметили рост интереса со стороны инвесторов в связи с актуальностью их продукта.

Основным целевым рынком продаж российских стартапов остается РФ.

В сторону зарубежных рынков смотрит довольно незначительное число проектов: Европа – 22%, США –16% и Азия – 13%. Предприниматели говорят об отсутствии продаж в России и не готовности продукта к выходу на другие рынки.

76% стартапов не имеют внешних инвесторов. Главным источником финансирования запуска стартапов являются собственные средства основателей (61%).

Из более чем 600 опрошенных 65% планируют привлекать инвестиции в этом году.

28% рассчитывают на сумму не более $300 тысяч. 20% рассчитывают собрать от $300 тысяч до $1 млн, от $1 млн до $5 млн – 12%, более $5 млн – 5%. 13% еще не определились со своими планами.

В тройке лидеров по объему инвестиций по-прежнему частные непрофильные инвесторы(46%), российские венчурные фонды (31%) и стратегические инвесторы (12%).

Иностранные бизнес-ангелы в два раза чаще, чем их российские коллеги, инвестируют в проекты на стадии MVP и в 1,8 раз – на стадии усовершенствования продукта и оптимизации бизнес-процессов.

26% респондентов сказали, что единственная на данный момент помощь инвестора – это деньги.

Так же, как от инвестора, от других игроков рынка предприниматели ожидают в первую очередь финансовой поддержки (70%), полезных знакомств (67%) и помощи в продвижении продукта (50%).

Наиболее полезными для развития бизнеса участники опроса считают венчурные фонды, акселераторы и бизнес-ангелов, наименее эффективными – корпорации.

Степень заинтересованности корпораций в работе со стартапами 69% фаундеров оценивают как среднюю и ниже средней. Тем не менее, 80% предпринимателей уже работают либо рассматривают возможность сотрудничества с корпорациями.

Фото: Unsplash