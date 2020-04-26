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Проект «Барометр» проводит исследование о технологических предпринимателях и стартапах в России
Новости
Юлиана Трегуб
Стартовало ежегодное независимое исследование рынка технологического предпринимательства в России «Стартап Барометр». Исследование проводится по инициативе венчурного инвестора Алексея Соловьева в партнерстве с «Ростелекомом» и ФРИИ.
Проект «Барометр» проводит исследование о технологических предпринимателях и стартапах в РоссииЮлиана Трегуб
Цель исследования — создать полный и достоверный источник информации о технологических предпринимателях и стартапах в России.
Содержание исследования:
- Портрет основателей технологических компаний;
- Портрет российского стартапа;
- Инвестиции, источники средств для запуска и финансирования компании;
- Сотрудничество с институтами развития, фондами, корпорациями, финансирования компаний.
Посмотреть результаты исследования прошлого года можно здесь.
Основатели и сотрудники стартапов могут принять участие в исследовании, заполнив анкету. Все участники получат отчет «Стартап Барометр 2020» сразу после его выхода.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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