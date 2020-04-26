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Проект «Барометр» проводит исследование о технологических предпринимателях и стартапах в России

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Стартовало ежегодное независимое исследование рынка технологического предпринимательства в России «Стартап Барометр». Исследование проводится по инициативе венчурного инвестора Алексея Соловьева в партнерстве с «Ростелекомом» и ФРИИ.

Проект «Барометр» проводит исследование о технологических предпринимателях и стартапах в России

Цель исследования — создать полный и достоверный источник информации о технологических предпринимателях и стартапах в России.


Содержание исследования: 

  • Портрет основателей технологических компаний;
  • Портрет российского стартапа;
  • Инвестиции, источники средств для запуска и финансирования компании;
  • Сотрудничество с институтами развития, фондами, корпорациями, финансирования компаний.

Посмотреть результаты исследования прошлого года можно здесь.


Основатели и сотрудники стартапов могут принять участие в исследовании, заполнив анкету. Все участники получат отчет «Стартап Барометр 2020» сразу после его выхода.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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