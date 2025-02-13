Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Бывший гендиректор «Глории Джинс» Басов вышел из состава совладельцев компании

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Бывший гендиректор одного из крупнейших российских производителей и ритейлеров одежды «Глория Джинс» Маским Басов вышел из состава ее совладельцев, узнал RB.RU. Доля в 1% вернулась в личный фонд основателя компании Владимира Мельникова.

Бывший гендиректор «Глории Джинс» Басов вышел из состава совладельцев компании
  1. Новости

Сделка была зарегистрирована 12 февраля. В компании отказались от комментариев.

В сентябре 2024 года Басов получил 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс», владеющем основными структурами ритейлера — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Еще 99% долей «ВВМ Инвестментс» основатель Владимир Мельников продолжил владеть через «Личный фонд имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы».

Мельников пояснял «Интерфаксу», что выделение 1% «ВВМ Инвестментс» генеральному директору «Глории Джинс» является частью первоначальных конфиденциальных договоренностей.

«Дальнейшая их реализация будет зависеть от реализации компанией амбициозных целей», — пояснял Мельников.

В январе предприниматель и топ-менеджер Максим Басов подтвердил RB.RU, что покинул пост гендиректора одного из крупнейших в России производителей одежды и аксессуаров «Глория Джинс», но не назвал причину своего ухода.

С 28 января «Глорию Джинс» официально возглавляет Александр Тарасов. Оба топ-менеджера ранее работали в «Русагро». Доля в 1% может впоследствии отойти новому генеральному директору, писал «Коммерсантъ».

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Российский производитель и ритейлер одежды «Глория Джинс» в 2023 году увеличил выручку на 11%, до 78 млрд рублей, сообщала пресс-служба компании. Показатель EBITDA вырос на 15,2%, до 14,4 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 9,6 млрд рублей. На конец 2023 года в составе группы работало более 700 магазинов.

В январе стало известно, что «Глория Джинс» планирует закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. Мельников объяснял это тем, что «нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны». Власти региона сообщали, что обсуждают возможность покупки фабрик. «Глория Джинс» размещает заказы на производство одежды в странах Азии.

Фото на обложке: "Глория Джинс"

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме