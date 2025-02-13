Бывший гендиректор «Глории Джинс» Басов вышел из состава совладельцев компании
Бывший гендиректор одного из крупнейших российских производителей и ритейлеров одежды «Глория Джинс» Маским Басов вышел из состава ее совладельцев, узнал RB.RU. Доля в 1% вернулась в личный фонд основателя компании Владимира Мельникова.
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Сделка была зарегистрирована 12 февраля. В компании отказались от комментариев.
В сентябре 2024 года Басов получил 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс», владеющем основными структурами ритейлера — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Еще 99% долей «ВВМ Инвестментс» основатель Владимир Мельников продолжил владеть через «Личный фонд имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы».
Мельников пояснял «Интерфаксу», что выделение 1% «ВВМ Инвестментс» генеральному директору «Глории Джинс» является частью первоначальных конфиденциальных договоренностей.
«Дальнейшая их реализация будет зависеть от реализации компанией амбициозных целей», — пояснял Мельников.
В январе предприниматель и топ-менеджер Максим Басов подтвердил RB.RU, что покинул пост гендиректора одного из крупнейших в России производителей одежды и аксессуаров «Глория Джинс», но не назвал причину своего ухода.
С 28 января «Глорию Джинс» официально возглавляет Александр Тарасов. Оба топ-менеджера ранее работали в «Русагро». Доля в 1% может впоследствии отойти новому генеральному директору, писал «Коммерсантъ».
Российский производитель и ритейлер одежды «Глория Джинс» в 2023 году увеличил выручку на 11%, до 78 млрд рублей, сообщала пресс-служба компании. Показатель EBITDA вырос на 15,2%, до 14,4 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 9,6 млрд рублей. На конец 2023 года в составе группы работало более 700 магазинов.
В январе стало известно, что «Глория Джинс» планирует закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области — Шахтах и Новошахтинске. Мельников объяснял это тем, что «нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны». Власти региона сообщали, что обсуждают возможность покупки фабрик. «Глория Джинс» размещает заказы на производство одежды в странах Азии.
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