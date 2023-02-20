За 2022 год клиентская база микрофинансистов выросла на 3 млн заемщиков

В 2022 году клиентская база микрофинансистов выросла на 3,1 млн заемщиков и составила 17,3 млн человек. Темпы роста оказались выше пандемийного 2020 года, но уступили результатам 2021 года.
В четвертом квартале прошлого года объем предоставленных займов упал по сравнению с третьим на 8,8%, до 166 млрд рублей, пишет РБК.
По словам участников рынка, в 2022 году микрофинансовые организации поменяли подходы к оценке потенциальных клиентов и сократили аппетит к риску, что отразилось на клиентской базе.
В этом году сохранят актуальность факторы, которые повлияли на замедление темпов роста рынка в 2022 году — спецоперации РФ на Украине, мобилизационные каникулы, новый формат взаимодействия с бюро кредитных историй, подготовка участников рынка к законодательным ограничениям.
Согласно новым правилам, установленным Банком России, с начала 2023 года банки могут выдавать клиентам с долговой нагрузкой более 80% не более 25% от объема предоставленных потребительских кредитов. Меры регулятора направлены на снижение закредитованности населения.
Фото на обложке: Unsplash
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