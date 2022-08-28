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Исследование: актер — профессия с самыми красивыми сотрудниками

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди россиян с целью выяснить, среди представителей каких профессий больше всего красивых мужчин и женщин. Респонденты уверены, что большинство привлекательных людей работают актерами и актрисами.

Исследование: актер — профессия с самыми красивыми сотрудниками

Каждый пятый (20%) участник исследования считает, что большинство красивых мужчин занимаются актерским искусством. Актрис самыми привлекательными считает еще большее количество россиян — 23% респондентов.

Кроме того, по мнению опрошенных, немало красавцев среди военных (8%) и спортсменов (6%). Один из двадцати человек (5%) сказал, что множество мужчин с привлекательной внешностью трудятся в сфере медицины, 4% — работают фитнес-тренерами.

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7% респондентов ответили, что красивые мужчины найдутся в каждой из профессий. О том, что в каждой сфере есть красивые сотрудницы, думают 13% россиян.

Каждый десятый (10%) считает девушек-врачей самыми красивыми, 9% — стюардесс, а 6% уверены, что самые привлекательные женщины идут работать секретарями.

Фото: Unsplash

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