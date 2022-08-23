Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил августовскую подборку высокооплачиваемых вакансий с большими возможностями в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,7 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 600 и Краснодарский край — 170. А зарплатная вилка у 200+ предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В августе на HeadHunter из 4 тыс. вакансий в стартапах 1,4 тыс. вакансий — для IT-специалистов. В секторах услуг для бизнеса и финтеха — около 200 предложений. Почти 900 позиций дают возможность работать удаленно.

Python Team Lead / Руководитель backend-разработки

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от 400 000 до 450 000 руб. на руки, Москва

GRI приглашает в команду специалиста на должность Python Team Lead. В его обязанности будет входить управление командой разработчиков, разработка и участие в проектировании систем.

Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки Python (2.7/3) от двух лет и знание SQL.

Исполнительный директор / Операционный директор

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от 400 000 руб. на руки, Москва

Colizeum в поисках специалиста на позицию исполнительного директора, который будет заниматься выстраиванием операционных процессов компании и реализацией проектов.

Успешный опыт работы на аналогичной должности во франчайзинге и опыт трансформации компании из стартапа в корпорацию — ваши преимущества.

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Full-stack разработчик PHP

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до 10 000 USD до вычета налогов, Москва

«Стокхолд» ищет специалиста на должность Full-stack разработчик PHP, который будет заниматься разработкой новых фич платформы и проектировкой REST API.

Успешному кандидату нужно иметь опыт в построении REST API и понимание, как устроена архитектура веб-приложения.

Chief technical officer / Технический директор

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от 400 000 руб. на руки, Москва

В MyGig требуется талантливый специалист на позицию технического директора, который возьмет под свою ответственность стратегию развития IT-продукта, архитектуру и команду разработки.

Работодателю важны знания в области фронтенд и DevOps и опыт работы в стартапе.

Back-end Java Программист / Developer

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до 400 000 руб. на руки, Уфа

Soft Jet приглашает в команду специалиста на должность backend Java Developer. Он будет разрабатывать и внедрять стратегические продукты.

Более пяти лет опыта работы с Java 11+, базами данных и облачными провайдерами — обязательные требования для трудоустройства кандидата.

Senior Fullstack Developer

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от 300 000 руб. на руки, Москва

True-test.ru ищет в команду Senior Fullstack Developer, готового взять ответственность за отдельные модули системы и уметь довести задачу до конца. Работодателю важно наличие у кандидата навыков TypeScript, а уверенное владение NodeJS будет плюсом.

Разработчик vue.js

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от 300 000 руб. на руки, Москва

«Симкей» приглашает на работу специалиста на должность разработчика vue.js. Опыт разработки высоконагруженных приложений от трех лет будет преимуществом для кандидата.

Java TeamLead

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от 300 000 руб. на руки, Москва

Right Line ищет специалиста на позицию Java TeamLead, который возглавит техническую разработку СБП/ЦР.

Работодателю важен опыт профессиональной разработки на Java/Spring/SpringBoot от трех лет, опыта работы с СУБД и знание SQL.

DevOps Lead

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от 300 000 руб. на руки, Москва

Kts приглашает на работу специалиста на должность DevOps Lead. Он будет участвовать в оценке новых проектов и руководить работой команды.

Навыки управления командой от одного года, опыт выработки архитектурных решений и поддержки веб-приложений будут преимуществом для кандидата.

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Ведущий системный аналитик / Lead System Analyst

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от 300 000 руб. на руки, Москва

В 12 Storeez требуется ведущий системный аналитик на основной продукт и два приложения.

Работодателю важно наличие у кандидата знание нотаций моделирования бизнес-процессов (BPMN, IDEF0, UML, EPC, ERD, ArchiMate) и понимания структур XML/XSD, JSON, HTML.

Head of Design

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от 5 500 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург

Компания Tabby ищет в команду Head of Design. В его обязанности будет входить управление командой и разработка стратегии UX.

Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы на аналогичной должности от пяти лет и большого опыта работы с цифровыми продуктами — мобильными и веб-приложениями.

Tech Lead

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от 5 000 USD до вычета налогов, Москва

Superdao в поисках специалиста на позицию Tech Lead. В его обязанности будет входить формирование архитектуры продукта и организация эффективной работы команды разработки.

Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы с SQL, NoSQL базами данных и key-value-хранилищами.





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